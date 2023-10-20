經濟制裁史留給我們的寶貴啟示

經濟制裁的誕生，因此與戰爭、自由主義、法律及帝國在戰間期發生的變革密切相關，同時也與一九三○年代的全球化危機緊密相連。導致一次大戰戰後秩序崩潰的原因有很多，舉凡民主熱情降溫、共產革命蔚為風潮、法西斯主義崛起、經濟大蕭條（The Great Depression）的震撼及裁減軍備的失敗。導致動盪失序的不利因素如此之多，一場迫在眉睫的全球新衝突自然就不難想像。然而，一旦我們將經濟制裁的歷史考慮進去，原本老生常談的故事就產生了新的意義。隨著全球情勢變遷，經濟制裁在戰間期也開始發揮著不同的作用。拜厭戰情緒、戰後重建及經濟成長之賜，經濟武器原本在一九二○年代扮演著維持國際秩序穩定的角色。但隨著一九三○年代國際大環境每下愈況，經濟武器的效果反而是讓國際秩序愈來愈不穩定。經濟制裁的效果為什麼會出現這種結構性的轉變呢？為了解答這個疑問，我們必須回頭檢視戰間期的國際秩序究竟為何如此脆弱。經濟制裁的概念源自於全球化浪潮的高峰，並且以全新的方式將一次大戰後的世界經濟予以政治化。嫌隙與裂縫勢必會在這個過程中產生，並且隨著經濟大蕭條與惡化的經濟狀況而不斷擴大。到了一九三○年代，許多國家都為了要因應持續惡化的經濟環境而推行閉關自守式的經濟計畫，力求自給自足。結果經濟制裁非但沒能制止這種民族主義浪潮及隨之而來的戰爭風險，反而使它變本加厲。儘管當時已有許多人察覺到這種反效果，但歷史學家對於這個問題始終還沒有太多系統性的檢視。本書將探討這項主題，對戰間期的全球化危機提出新的思考。

對於這場全球化危機，其中一項主流解釋便是霸權穩定論。16 根據這項論點，世界在二十世紀初剛好處在於兩個霸權青黃不接的空窗期：前者是日漸衰弱的大英帝國，後者則是正在崛起、但還不夠成熟且不願承擔國際領導責任的美國。這種權力真空的危機在經濟大蕭條期間變得特別明顯，因為國際經濟秩序陷入民族主義情緒高漲、舊有結構分崩離析的重大危機。霸權論者強調，此後直到二次大戰結束後，美國才提供了一套穩定的國際金融與財政體系，也就是布列頓森林體制（Bretton Woods），進而使福利國式的「鑲嵌式自由主義」成為可能。但這種霸權在一九三○年代尚未出現，因此無法提供自由主義所需的全球公共財。

歷史學界的另一種常見解釋，則是現實主義。此派強調激烈的競爭導致國際秩序崩潰，認為戰間期的緊張世局才是引發這場全球化危機的主因。國際局勢愈來愈緊張的原因，一方面是經濟成長與工業發展的不均，另一方面則是軍事競爭與意識形態鬥爭。對那些恐懼自由派資本主義強權壟斷市場的國家來說，經濟大蕭條帶來了民族主義情緒的高漲。各國試圖在一九三○年代打造經濟上的自給自足，而非團結在美國這一良善霸權的保護傘底下，進而導致國際上被劃分成多個武裝帝國的勢力範圍。抱持此派觀點的歷史學者，多半把一九三○年代的國際秩序看成是一場強權政治的悲劇，因此國際聯盟等國際組織只不過是某些用意良善的龍套角色。

霸權真空與意識形態暨經濟競爭，如何造成敵對局面不斷升高，確實是這段歷史的重要主軸之一。但若要讓這段歷史變得更完整，就不能不提近十年來有關戰間期國際主義的歷史研究。研究顯示，二十世紀初期的國際主義有著多項野心勃勃的全球治理計畫，內容從難民安置、公共衛生、毒品禁令、殖民地監管到財政諮詢，幾乎包羅萬象。國際主義在這段時期的另一著名創新，就是本書所強調的經濟制裁，我在書中也會沿襲前述歷史研究的脈絡，並將焦點轉回國際安全領域。為了理解經濟制裁的發展歷程，我們就必須研究國際聯盟，特別是檢討該聯盟是否真如霸權論者、現實主義者及研究戰間期國際主義的歷史學者所說，那樣欠缺強制力。

追根究柢，經濟武器就是一種強制力。儘管國際聯盟看起來始終反對強權政治，但在一次大戰期間運用孤立手段將中歐「餓」到敗北的協約國陣營，以及戰後湧入日內瓦國際聯盟總部的那些決策菁英，兩者之間具有相當明顯的延續性。沒有比「人存政舉」更能精準形容這個現象的成語了：在一次大戰主導封鎖的與一九二○年代的國際主義者根本是同一批人，他們更鼓舞了一九三○年代的制裁主義者。被經濟封鎖的記憶持續縈繞在戰間期的歐洲人心頭，特別是對小國來說，更傾向於認為破壞和平者可能再次遭到可怕的封鎖。早在一九二○年，記者出身的國際聯盟資訊處主任史威哲（Arthur Sweetser）就曾說，「如果只是因為國際聯盟缺乏實際軍力就指控其軟弱無力，那麼要反駁這種指控也是輕而易舉：因為國際聯盟其實擁有更細緻且更強大的經濟窒息力，足以對付膽敢破壞《國聯盟約》的國家。」談到大規模經濟武器的威脅與使用，聚在日內瓦及倫敦、巴黎、莫斯科與華府的那些國際主義者可是絕不手軟。

當然，要實施制裁就免不了會有實務上的操作及戰略問題，但遭到經濟孤立的恐懼，對各國來說比國際聯盟能否迅速發動經濟制裁的能力更加嚇人。一次大戰的經驗加上國際主義者的論述，為這種經濟武器帶來一種遠遠超過實際能力的意識形態信仰。套用一句法國法學家勒內．卡森（René Cassin）的說法，經濟封鎖「永遠都有潛在威力」。就這樣，經濟制裁的陰影纏繞著戰間期的歐洲，久久揮之不去。

儘管經濟制裁能夠嚇阻中小型國家，在對付強大到有意挑釁國際聯盟的專制國家時卻容易產生反效果。例如法西斯義大利就在一九三五年冒著遭受國際聯盟制裁的風險，揮兵入侵衣索比亞。國際主義執法機構根據《國聯盟約》第十六條展開經濟制裁，世上四分之三的國家切斷與義大利大多數的商業往來，濟制裁規模堪稱空前。然而，這些制裁緩不濟急，無法阻止墨索里尼政權征服及占領衣索比亞。義大利已經做好忍受物資缺乏的準備—儘管如此，墨索里尼為了挺過這場財經消耗戰，還是在國內發起了全面反制制裁的「自強運動」。最終，這次經濟制裁重創義大利的經濟實力，讓「領袖」墨索里尼有好幾年的時間無法發動另一場戰爭。

這場義大利侵略衣索比亞的戰爭，經常被人視為國際主義不敵法西斯主義及帝國主義的證明，但從戰略物資的觀點看來，它其實是首次大規模使用經濟壓力的案例，也讓世界各國認識到經濟制裁可能被用於維持世界秩序。不滿國際秩序現狀的修正主義國家，開始擔心國際聯盟的可能制裁。例如納粹德國的官員就相信，德國將是下一個被制裁的目標。納粹政權於是根據一九三六年初制定的四年計畫，開始全面推展「強化封鎖韌性」運動。同樣擔憂能否維持自給自足的國家，還有大日本帝國。對柏林與東京當局而言，若想讓國家保持自給自足、動員群眾支持及維護戰略獨立，其中一個方式就是領土擴張：若想一勞永逸擺脫國際封鎖的陰影，征服鄰國似乎是個好選擇。希特勒及日本領導階層愈來愈相信，既然無法免除盟軍的經濟戰，那不如用盡一切手段來奪取資源。國際主義不斷追求更有效的制裁手段，極端民族主義也想盡辦法實行自給自足的封閉經濟，於是形成惡性循環。也就是說，除了考慮侵略者的野心等因素外，我們也要把經濟武器視為導致二次大戰爆發的原因之一。歷史學家對於二次大戰的起源已有詳盡論述，諸如傳統的軍事因素，以及意識形態、政治經濟與社會成因等等。然而，學界卻尚未充分檢視一九三○年代末期的經濟制裁，究竟在法西斯與軍國主義侵略的歷史中扮演了什麼角色。

答案是悲劇角色，因為經濟制裁無意間助長了戰間期國際秩序的崩潰。考慮到《國聯盟約》第十六條原本還期待經濟武器能夠對國際社會起到正面的效果，這股悲劇色彩就更加強烈。一次大戰期間，「經濟武器」一詞除了剝奪他國資源的意思外，還有另一種為其他社會提供資源的正面意涵。「協約國海上運輸理事會」（Allied Maritime Transport Council）與「最高經濟理事會」（Supreme

Economic Council）等跨協約國組織，便是在一九一六與一九二○年間負責發揮這類後勤功能。這些組織一方面切斷同盟國在全球各地的市場，同時也透過這些市場動員資源給協約國。經濟武器能為協約國提供什麼資源，其實與能夠攔截敵國哪些資源息息相關。剝奪與供給，正是經濟武器政策的一體兩面。

著名經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes），當年正是協約國戰時財政的重要操盤者。早在一九二四年，凱因斯就認為經濟武器不能僅仰賴懲罰，而是更應該強調其正面援助的意義。這套理論認為，應該要建立一套提供被侵略國緊急金援的常態機制，確保小國一旦遭到攻擊便能仰賴廣大盟友的物資支援，如此一來便能嚇阻潛在的侵略者。然而，儘管這套理論獲得某些英國國際主義者及財經專家的贊同，唯一在戰間期支持這項構想的大國卻只有法國。在國際主義者的主導下，各方在一九三○年制定了《財經援助公約》（Convention on Financial Assistance）。但由於政治歧見與財政保守主義抬頭，該公約始終未能付諸實行。國際聯盟因此只能高談闊論，揚言對侵略者進行經濟封鎖，卻沒有機制能夠實際援助被侵略的國家—這種不穩定的組合自然不堪一擊。這種策略明顯失衡：一方面強調財政紀律更勝於財政擴張（對內厲行樽節而忽略社會福利），另一方面又過度看重經濟懲罰而非經濟團結（對外進行制裁而忽略盟友援助），而這正是導致國際體制脆弱的重要原因。

二次大戰爆發後，經濟武器的正面意義重獲重視，團結遭侵略盟友開始被視為與懲罰侵略者同等重要。小羅斯福總統就在一九三八至一九三九年間開始對拉丁美洲與中國進行經濟援助，以反制德國與日本勢力。不過，將這套構想發揮得最淋漓盡致的，還是一九四一年初於全球開展的「租借法案」。制裁與援助雙管齊下的理念，就這樣在美國的主導下挺過二次大戰，最終於一九四五年

聯合國創建時被寫入《聯合國憲章》。經濟武器的正面及負面意義皆起源於二十世紀初的戰時經濟，但由於制裁的形象壟斷了現代地緣政治，我們今天往往忽略了這兩種特性其實系出同源且彼此互補。

戰間期的經濟制裁史，對二十一世紀的今天還有另一項啟示。戰間期的經濟制裁仰賴當時的全球化經濟網路，但制裁的結果卻是破壞了這套全球網路的政治基礎。放眼今天，全球經濟正面臨著金融危機、民族主義、貿易戰與全球疫情的挑戰，原本已經不穩固的全球化更因為經濟制裁而變得更加搖搖欲墜。雖然經濟制裁的初衷是促進國際安定，不幸的是這套工具卻同樣有著破壞國際安定的意外風險。經濟武器本能透過援助來穩定國際秩序，卻也必須要面對制裁所導致的反作用力（無論是想像中的制裁還是真正實施的制裁），這正是經濟制裁史留給我們的寶貴啟示。