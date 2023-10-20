言語也會傷人 注意你說出的話

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我們小時候常常吟唱：棍棒和石頭可能打斷我的骨，但言語永遠傷害不了我，而事實並非如此。我們所說的話，及流露的語氣，都有可能造成真正的傷害。回想過去別人對你所說過的話，特別是那些帶著憤怒、拒絕或蔑視語氣的言語，對你造成怎樣的影響？

言語其實可以傷害人，因為大腦中的情感痛苦神經網絡與身體的疼痛網路相重疊。由於傷人的話語會沉積在記憶和心裡很久很久，甚至可能影響一個人一輩子，也可能會永遠改變一段關係。你可曾留意，父母和子女之間、兄弟姊妹之間、姻親之間、朋友之間說出的話，產生了怎樣的漣漪效應？

避免出口傷人，不是要你壓抑自己的言論，或是過於拘泥特定的說話方式，只是話說出口的最好謹慎思考，也能帶點技巧，不需要違背你的價值觀和人生觀。這是我接下來的篇章要討論的重點，與你分享一些清晰易懂的說話準則。

用六個智慧準則練習說話

早期佛教提供的六項準則對我一直有很大的幫助，你也會在其他傳統或哲學中認識到個中精髓。智慧的話語是這樣的：

●善意：是出於好意而非惡意，具建設性而非破壞性，試圖幫助他人而非刻意傷害。

●事實：實際上是準確的，即使沒有說出所有實情，但說出口的都是真的，沒有誇大其詞或斷章取義。

●有益的：能成就自己和他人的快樂和福祉。

●適當時機：時間點很恰當，可以有效地發揮影響力。

●不口出惡言：可以是立場堅定或強烈的，可以正視虐待行為或不公正的問題，也可以表達不滿，但不是攻擊、惡毒、煽動、輕蔑或鄙視的態度。

此外，如果可能的話，可以加上這一點：

●對方的意願：如果對方不想聽到你的意見，你有時可能選擇不說；但在有些情況下，無論對方喜歡與否，你可能還是會決定要表達意見。此時，如果你遵循以上的原則，就更有可能取得好的結果。

當然，當你覺得很自在時，會與他人隨心所欲地閒聊。然而在開始爭論一些事情的時候，有時會有人不小心越過界。

但是在一些重要的、緊張的或微妙的互動中，或者當你意識到自己越界了，說話時就應該更謹慎一些，多用點腦子。雖然你把握這六條準則好好說話，對方不定會以你期望的方式來回應，但卻比較有機會獲得好結果。而且你心裡很明白，你說出的話都有經過大腦，又是一片好意，事後便沒有什麼可內疚的。

與人溝通的時候，你心裡時時保持這六個智慧準則，然後，保持自然。如果你很真誠、抱持善意，並且說的都是實情，也就不會輕易說出傷人的話了。

如果局勢升溫，記住，無論對方做了什麼，你說出口的話和說話的方式都是你要負責。如果你一時激動出口傷人，一定要認錯，然後再提醒自己說話的六個智慧準則，才能繼續溝通。

過一段時間後，你會發現自己在不自覺中懂得如何好好說話了，原來，以堅定、果斷的方式溝通你也辦得到！

當然，想要獲得更多，也運用這六個智慧準則對自己說話如何？