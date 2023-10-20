試車報告》大「鴨」降臨 犀利跨旅 TOYOTA YARiS CROSS潮玩版

上市前才剛完成下線，短短時間業已累積超過2,000台訂單，用小鴨幻化而來的跨界休旅TOYOTA YARiS CROSS正式導入台灣，並以66萬起汰舊換新價在車市掀起同級風暴！記者隨即進行一手試駕，全新YARiS CROSS計有享樂版、酷動版、潮玩版三款，試駕車為頂級的TOYOTA YARiS CROSS潮玩版。

外觀是這次試駕全新TOYOTA YARiS CROSS的一大好奇和重點。以為小型跨界休旅可能太小台，仔細端詳和量測，發現一點也不。其車長長達4,310mm，比4.3公尺還長點，1655mm車高適中，主要1,770mm車寬很棒，帶出寬闊飽滿體態。

Solid Dynamic理念使造型充滿運動感 精妙設計讓車尾益顯和諧有致

從車頭看去，整車以雙梯形進氣壩融入TOYOTA SUV家族語彙，並且賦予Solid Dynamic設計理念，雖屬跨界休旅，但造型卻是充滿運動感。LED Bi-Beam頭燈很惹眼，為此車增添銳利侵略氣息，前後下護板讓它也兼有運動休旅質感；其Solid Dynamic設計理念在車側的上下兩條折線鈑件上表露無遺，最讓人印象深刻是尾部造型，車輛的尾部向來很難設計，但在YARiS CROSS身上，卻因精妙地搭配擾流尾翼、LED光條式流線尾燈並將牌照上置，使車尾益顯和諧有致，很好看，也很體面！幾度駛入地下室停放也發現，試駕車的後視鏡還附有LED迎賓燈，多了一分價值感；甚至以其5.2公尺迴轉半徑，在停車場這樣的小區域空間內轉彎或前進後退都很俐落。

YARiS CROSS置身在東部知名的「露境東岳探險度假營地」草地上。車尾因精妙地搭配擾流尾翼、LED光條式流線尾燈並將牌照上置，使車尾益顯和諧有致！ 圖／于模珉

車輛前後下護板使YARiS CROSS洋溢運動休旅質感。圖／于模珉

YARiS CROSS的車側全景。兩條飛逸折線盡展Solid Dynamic設計理念。圖／于模珉

坐進駕駛座，發現全新Yaris CROSS整體設計鋪陳很大器，設計師除了採用雙層式環艙風格，雙前座的置座設計則以駕駛者為導向，而且重視細節，內裝上大量賦予鋼琴烤漆及鍍鉻飾板，包括浮雕設計門飾板。試駕車因屬頂級的潮玩版，除了前座擁有氣氛燈，高質感控台上還賦予藍色縫線，就連豪華皮質座椅也都特以藍色縫線點綴，多了不少年輕買家偏愛的專屬質感。

7吋數位儀表清晰易讀可做10組設定 標配實用的EPB電子駐車和Auto Hold

試駕的潮玩版配備相當講究，駕駛儀表即特採7吋全彩數位式，搭配控台中央的9吋觸控式Drive+ Link智能車載系統螢幕主機，其中大大的7吋全彩數位駕駛儀表，以立體化轉速搭配液晶數字速度表，當然更清晰易讀，貼心的是，內中還可設定多達10組的生日或紀念日提醒，相當cute！至於9吋中控螢幕主機則是能支援Apple CarPlay與Android Auto智慧手機連結。中央鞍座排檔座後有兩個我個人極愛的好物，就是EPB電子駐車煞車系統和Auto Hold，尤其後者，遇到紅燈不用一直踩著煞車踏板，沒這，就不算實用好車。此外，試駕的潮玩版配備因較考究，中控台上則是多了智慧恆溫空調。

全新Yaris CROSS車內設計鋪陳很大器，設計師採用雙層式環艙風格，雙前座以駕駛者為導向，車內處處重視細節。圖／于模珉

設在中央鞍座排檔座後的EPB電子駐車煞車系統和Auto Hold鍵。圖／于模珉

頂級的YARiS CROSS潮玩版特別標配智慧恆溫空調。圖／于模珉

9吋中控螢幕主機支援Apple CarPlay與Android Auto智慧手機連結。圖／于模珉

2,620mm軸距造就寬敞空間 後座具兩段椅背調整功能有益舒適性

空間部分，因為這趟試車時間很長，體會也較深。設計師考慮空間極大化，將軸距設定成2,620mm，雙前座很寬敞，後座實地試坐，腿部空間也挺寬闊，以我170公分身高，頭部空間也很寬裕。雙前座雖無電動調整，但手動調整也算方便快速，倒是雙前座腰部支撐之佳超乎預期的好！賦予6/4分離設計後座，除有後座空調出風口與雙Type-C充電孔，試駕車還多了附置杯架的中央扶手；最感心的是後座具備兩段椅背傾角調整功能，有益乘坐舒適感。

行李廂置物空間靈活多元 足踢感應式電動尾門反應快很實用

全新YARiS CROSS行李廂空間設計相當方正，基本行李廂即達458公升，這還不打緊，行李廂下層還可容納2個20吋行李箱，外加高度兩段式可調隔板，置物機能堪稱發揮到極致。另外，試駕的潮玩版還擁有足踢感應式電動尾門，試踢了一下，反應很快，是個實用好物。

試駕的YARiS CROSS潮玩版標配足踢感應式電動尾門。圖／于模珉

油門反應快引擎加速超流暢 平均油耗達到17.5km/L

全新YARiS CROSS動力搭載1.5升Dual VVT-i自然進氣引擎，搭配CVT無段變速附7速手自排，這顆引擎有做重新調校，最大馬力106匹，最高扭力則達14.1公斤米，看似不高，但變速箱卻很稱職，實際上路拉轉，發現油門反應很快，引擎加速超流暢，跳檔亦無甚震動，拖動1140公斤車重堪稱俐落有勁；試車過程也曾鍵入試駕車標配的Power駕駛模式，很快跳入低速檔，油門反應更快，不過覺得Normal模式已經夠用，引擎也較安靜。此車用以搭配的懸吊係採前麥花臣+防傾桿/後扭力桿拖曳臂+防傾桿設定，操控穩健，載重表現也屬上乘；特別是引擎因屬高壓縮比設定，所以省油表現很優秀，平均油耗達到17.5km/L，相信年輕客層買家會很欣賞。

全新YARiS CROSS動力搭載1.5升Dual VVT-i自然進氣引擎，這顆引擎有做重新調校，油門反應很快，引擎加速超流暢，跳檔亦無甚震動，平均油耗可達17.5km/L！圖／于模珉

Toyota Safety Sense都已囊括 主被動安全系統多達29項

至於YARiS CROSS的主被動安全系統，除了6 SRS氣囊，試駕車所採Toyota Safety Sense安全系統已經囊括現行各級車款上的所有TSS系統，包括試車一路上頻繁使用的ACC全速域主動車距維持定速系統(含Stop & Go)，以及PCS預警式防護、車道行駛輔助、BSM盲點偵測警示、RCTA後方車側警示等系統，主、被動多達29項。論整體防護力，全新YARiS CROSS和其他豐田車系可說等量齊觀。試過YARiS CROSS，深深佩服豐田對應市場需求之快和精準，一路試車也都吸引車迷關注，甚至直接喚它「大鴨」。休旅車世代真的已經全面降臨。

車型:全新TOYOTA YARiS CROSS潮玩版

動力型式:直四VVT-i自然進氣

引擎排量: 1496c.c.

變速箱:CVT無段變速附7速手自排

最大馬力:106ps/6000rpm

最大扭力:14.1kgm/4200rpm

平均油耗: 17.5km/L

參考售價: 82萬元

基本規格表: