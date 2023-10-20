試車報告》大改升級 全新CMC ZINGER 1.5T 5人座旗艦型

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隔了好久，中華汽車主力商旅車系ZINGER終於推出大改款新車ZINGER 1.5T，且策略性增加了7人座車型，以強化其休旅車客群。新車多達6款，包括5人標緻型、5人豪華型、5人旗艦型、7人標緻型、7人豪華型、7人旗艦型，試駕車為全新CMC ZINGER 5人座旗艦型。

因為世代相隔較久，這次試完全新CMC ZINGER 1.5T之後，特別又再檢視了前代Zinger資料。基本上，新車車身尺碼和前代相差不大。

車頭比前代更顯霸氣 17吋鋁圈彌補車側過於平鋪直敘

感覺中華研發部門很用力，全新ZINGER主要改變集中在加大的橫柵式水箱罩，尤其大燈內整合了LED日行燈與方向燈，搭配左右圓形霧燈，讓車頭顯得霸氣十足。不過車身其他部分著墨偏少，特別車側缺少強烈肩線或腰線來增進車體硬朗感，其中輪拱還是原樣淺淺折線，有點可惜。至於試駕車新採17吋5幅雙肋切削鋁圈彌補了車側的過於平鋪直敘。

內裝改變很大，進了全新ZINGER座艙，就可瞧見由10.25吋數位儀錶，搭配9吋觸控式多媒體影音主機所烘托出的新穎控台，還標配了恆溫空調；另外，試駕車更以黑色鋼琴烤漆做了質感升級。論控台整體豪華度，確有緊跟當今潮流，其中9吋觸控螢幕還支援無線Apple Car Play及Android Auto智慧手機連結。

9吋中控螢幕支援無線Apple Car Play及Android Auto智慧手機連結。螢幕下方可見恆溫空調。圖／于模珉

大改內裝更顯豪華新穎 9吋螢幕支援智慧手機連結

這次在台南試駕，從安平往返台南高鐵站，坐在駕駛座的時間較長，發現座椅舒適度不差，但置座位置稍高，接地的紮實感略遜，對操控的直覺感也會有所減損。此車2,720mm軸距不短，後座不僅寬敞，還兼具椅背6/4分離、前後滑動、前翻摺疊、前座全平躺等附屬功能，休旅性堪稱強大。

動力也是這次ZINGER大改重中之重，除搭載1.5T渦輪引擎，還花大錢搭配來自變速箱名廠ZF的8速自排，性能比前代2.4升自然進氣堪稱大幅提升，最大馬力從前代136匹驟升至172匹，扭力也從21公斤米提升到26.4公斤米．此外這顆渦輪引擎扭力峰值調在1500~4000rpm中低轉速域，起步很快，加速也快，配合的ZF變速箱也稱職，引擎聲音略大，不過對帶動這輛商旅極有正面價值。業者說的直白，以1.5升對2.4升，牌照燃料稅金5,490元就可現省！

改採渦輪引擎馬力扭力均驟升 搭載LEVEL 2 ADAS智駕系統

全新ZINGER另一進化是，採用了ADAS智駕輔助系統，包含全速域ACC主動車距巡航、FCM主動智慧煞車輔助含行人偵測、LKA車道置中輔助、TJA交通壅塞輔助等系統通通涵蓋，已是標準LEVEL 2。台灣現在休旅車市場夯到不行，中華汽車有了全新ZINGER 1.5T，可以肯定，銷售表現勢將如虎添翼。

基本規格表

車型:全新ZINGER 1.5T五人座旗艦型

動力型式: 1.5T缸內直噴渦輪增壓

排氣量:1481c.c.

變速箱: 8速ZF自排

最大馬力:172ps/5600rpm

最大扭力:26.4kgm/1500~4000rpm

平均油耗: 13.4km/L

參考售價: 83.9萬元