試車報告》旅行車極品 VOLVO V90 Cross Country Ultimate B5 AWD

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作為「旅行車先驅」，VOLVO除了推出隸屬90車系的V90，也針對休旅車愛好者力推嶄新的跨界旅行車V90 Cross Country。這次試駕的即屬奢華檔次的VOLVO V90 Cross Country Ultimate B5 AWD。

VOLVO以其專注打造旅行車款背景，接力推出跨界旅行車V90 Cross Country，立刻使當今休旅車市為之眼睛一亮。

比V90更具跨界休旅氣息 車身高度上抬60mm

我算初次試駕V90 Cross Country，仔細端詳這輛旗艦級旅行車，發現它除了擁有S90元素，還為了有所區隔而特採黑色鍍鉻直瀑式水箱罩，車側後視鏡亦比S90略大，並且特地賦予防刮飾條、輪拱延伸套件及前後下護板，車身亦抬高了60 mm，使其外觀更具跨界休旅氣息。還一個專屬是，此車特別為235/50 R19車胎搭配了19吋5幅Y肋黑鑽切割鋁圈。

全新V90 Cross Country的帥氣跑格造型，圖中可見其專屬19吋5幅Y肋黑鑽切割鋁圈。圖／于模珉

搭載Drive-E Mild Hybrid系統 35.7公斤米扭力超悍

試駕主要在宜蘭遊走，狠狠感受了全新V90 Cross Country Ultimate B5搭載的Drive-E Mild Hybrid動力系統，據原廠說，這套系統係於引擎之外，另行整合了48V Mild Hybrid、KERS動能回收、汽缸休止、水冷進氣冷卻、線傳煞車、線傳8速手自排等新技術。實際上路，重新引發我對當今2.0升渦輪引擎性能之悍的驚豔感受，VOLVO的這顆馬力上達250匹，包含來自Mild Hybrid系統的14匹，扭力則是高達35.7公斤米，0~100km/h加速具7.4秒實力，須知，這可是輛趨近2噸的大型跨界休旅；這次試駕五人同車，一路行車總覺勁道滿滿，擁有強悍扭力真好！車子雖重，但平均油耗仍可達不差的13Km/L。

試駕車搭載 2.0升渦輪引擎，馬力上達250匹，扭力則高達35.7公斤米，0~100km/h加速具7.4秒實力。圖／于模珉

領先採Google車載訊娛系統 最愛Harman Kardon頂級音響含重低音

進入座艙，車內奢華回饋一如之前試過的S90，12.3吋數位資訊儀錶搭配抬頭顯示，所有行車資訊一目了然，開車更為專注；用以配合的9吋觸控式中控螢幕除了能將車輛功能納入掌握，操作也更直覺，其中一大進化是領先車壇採用Google車載資訊娛樂系統，手機用的Google Maps、Google Assistant、Google Play乃至OTA雲端軟體更新等功能通通囊括；人因工學皮椅坐起來支撐性佳且舒適，包覆性也讓人滿意；至於車內裝備，以試駕車的旗艦定位，感覺已是極致奢華，除了四區恆溫空調、CleanZone純淨車室系統，最愛的當然還是Harman Kardon頂級音響，包含14支揚聲器及設在後廂的SubWoofer重低音。開過V90 Cross country Ultimate，見識了有別一般房車的奢華旅行車魅力。

作為大型旅行車，全新V90 Cross Country最大優勢之一自是其寬闊的行李廂。圖／于模珉

基本規格表

車型: VOLVO V90 Cross Country Ultimate B5

動力型式:直四汽油渦輪增壓+Mild Hybrid輕油電

排氣量: 1969c.c.

變速箱: Geartronic 8速手自排

最大馬力:250hp/5400~5700rpm(+14hp Mild Hybrid)

最大扭力: 35.7kgm/1800~4800rpm

0~100km/h加速: 7.4秒

平均油耗: 13Km/L

參考售價: 275萬元