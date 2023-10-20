何世昌｜升息風險遭撲滅 關鍵可能在這裡！

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自前央行總裁彭淮南以降，不少學者、專家，乃至於目前的央行總裁楊金龍，總是一而再、再而三提醒房貸族「升息風險」。對房貸族提出示警固然立意良善，更是未雨綢繆，但房貸族也是常聰明，早已找到抵消升息衝擊的方案，那就是「延長房貸年限」。

據內政部統計，今年Q1全國房貸平均期數為291期（約24.25年），顯示20年期房貸已無法滿足市場需求，越來越多房貸族申請30年房貸，利用長年期房貸來降低每月還款負擔。部份購屋族更申辦40年期房貸，每月還款負擔能再進一步降低。由於申辦30年期、40年期房貸變更加普遍，升息風險變相被撲滅了。

舉例如下：

「升息前方案一」：假設在央行啟動升息循環之前，申辦房貸總額為1,000萬元、手續費6,000元，房貸30年、寬限期三年加本息攤還，且利率1.5％，寬限期過後每月還款約37,839 元。

「升息後方案二」：假定所有條款同方案一，央行啟動升息循環且房貸利率天花板升至3％，寬限期過後每月還款約45,070 元，房貸族每月還款負擔較升息前增加7千2百多元，的確存在升息風險，部份房貸族恐因此而違約。

然而，當新青安方貸補貼將房貸年限由30年改為40年（非新青安亦可視個人條件申請40年房貸），房貸年限增加十年後，升息風險將被大舉撲滅，且看方案三的試算結果便知一二。

「升息後方案三」：房貸1,000萬元、手續費6,000元，房貸40年、寬限期三年加本息攤還，且利率升至3％，寬限期過後每月還款約37,314 元。

很清楚的，即便是「升息後方案三」、利率升至3％高位，每月房貸還款負擔甚至比利率1.5％稍低一些，關鍵正是「房貸年限延長十年」；當房貸年限拉長，升息風險變相下降，房貸族每月還款負擔沒有增加，逾期無力還款、房貸逾放比大增的機率也不高。

因此，即使央行持續升息，今年來房貸逾放比仍一路下滑至約0.07％，違約率相當之低；由於違約率不高，法拍屋數量也極少。

不過，並非房貸族想申辦40年房貸，銀行就會點頭答應。多數銀行除了會審視房貸族的還款能力外，也會以房貸年齡上限減去申貸者目前年齡來作為放款年限的標準，例如房貸年齡上限為80歲，而申貸者年齡為45歲，則給予申貸者房貸年限最長僅為35年，並不會給到40年。換言之，若想成功申辦40年期房貸，「年輕小鮮肉」是其中一個必要條件，而適當運用長年期房貸，也能幫自己更快速一圓買房夢。