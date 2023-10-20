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BMW i5純電豪華房車 剽悍預售價329萬起

  • 工商時報 于模珉
全新純電豪華房車BMW i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive，預售價各為329萬元與485萬元。圖／業者提供
全新純電豪華房車BMW i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive，預售價各為329萬元與485萬元。圖／業者提供

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為讓台灣買家感受全新BMW i5所匯注未來智慧科技，總代理汎德宣布導入首款BMW i5純電豪華房車，特採第五代eDrive電能科技與總容量達83.9 kWh鋰電池，其中i5 M60 xDrive具601匹最大馬力與820牛頓米最大扭力，0-100km/h加速僅3.8秒！最高續航里程可達516公里！全新BMW i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive，預售價各為329萬元與485萬元。

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