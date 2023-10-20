BMW i5純電豪華房車 剽悍預售價329萬起

為讓台灣買家感受全新BMW i5所匯注未來智慧科技，總代理汎德宣布導入首款BMW i5純電豪華房車，特採第五代eDrive電能科技與總容量達83.9 kWh鋰電池，其中i5 M60 xDrive具601匹最大馬力與820牛頓米最大扭力，0-100km/h加速僅3.8秒！最高續航里程可達516公里！全新BMW i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive，預售價各為329萬元與485萬元。
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
您可能感興趣的話題
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
為讓台灣買家感受全新BMW i5所匯注未來智慧科技，總代理汎德宣布導入首款BMW i5純電豪華房車，特採第五代eDrive電能科技與總容量達83.9 kWh鋰電池，其中i5 M60 xDrive具601匹最大馬力與820牛頓米最大扭力，0-100km/h加速僅3.8秒！最高續航里程可達516公里！全新BMW i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive，預售價各為329萬元與485萬元。
您可能感興趣的話題
留言討論
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。