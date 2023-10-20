前往主要內容
工商時報LOGO

New Ford Kuga舊換新價79.9萬起 New Ford Focus享乙式險與低月付7,999元

  • 工商時報 于模珉
本月入主New Kuga EcoBoost 180舊換新現金價79.9萬起；入主性能跑旅EcoBoost 250舊換新現金價109.9萬起，再享首年乙式車體險。圖／業者提供
本月入主New Kuga EcoBoost 180舊換新現金價79.9萬起；入主性能跑旅EcoBoost 250舊換新現金價109.9萬起，再享首年乙式車體險。圖／業者提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

Ford回饋識貨買家，本月入主純正運動跑旅New Kuga EcoBoost 180舊換新現金價79.9萬起，入主性能跑旅EcoBoost 250舊換新現金價109.9萬起，再享首年乙式車體險；入主人氣名車New Focus則享首年乙式車體險與低月付7,999元；入主Hatchback/Active電尾特仕版舊換新81.4萬起。而買正宗運動皮卡Ford Ranger XLT車型則可享100萬零利率優惠。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台積電法說會 四大重點一次看

  2. 輝達晶片禁銷陸 引爆AI股多殺多 法人看台股「4好3壞」

  3. 美晶片新禁令太毒 蔡明彰：聯電等6家死裡逃生

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。