New Ford Kuga舊換新價79.9萬起 New Ford Focus享乙式險與低月付7,999元

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Ford回饋識貨買家，本月入主純正運動跑旅New Kuga EcoBoost 180舊換新現金價79.9萬起，入主性能跑旅EcoBoost 250舊換新現金價109.9萬起，再享首年乙式車體險；入主人氣名車New Focus則享首年乙式車體險與低月付7,999元；入主Hatchback/Active電尾特仕版舊換新81.4萬起。而買正宗運動皮卡Ford Ranger XLT車型則可享100萬零利率優惠。