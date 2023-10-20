長庚醫療「達文西手術」突破萬例 再度聯手「直覺台灣分公司」開創台灣微創醫療新紀元

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達文西手術為目前醫療技術水準先進的微創手術之一，長庚醫療財團法人所實施的達文西手術服務案例截至2022年已突破萬例，佔全台16%。為推動醫療品質持續提升，長庚醫療財團法人於10月17日與開發達文西手術的直覺公司台灣分公司再度簽署合作備忘錄，深化雙方合作關係，共同致力於推動微創手術技術的發展、優化臨床實踐、提供醫療專業人員的高品質培訓，以造福更多病患，並推動台灣微創醫療領域的持續創新。

簽約儀式由長庚決策委員會名譽主委陳昱瑞與直覺公司亞洲資深副總裁暨總經理葛嵐Glenn Vavoso代表簽署，包括林口長庚醫院院長陳建宗、副院長吳俊德、行政中心執行長暨達文西醫療主管許智超等均到場見證這個重要的里程碑。

完成簽署雙方合影：直覺公司台灣分公司副總裁暨總經理楊繼盛、直覺公司執行長Gary Guthart、直覺公司亞洲資深副總裁暨總經理葛嵐 Glenn Vavoso、長庚決策委員會名譽主委陳昱瑞、林口長庚醫院陳建宗院長、林口長庚醫院副院長吳俊德、長庚醫院行政中心執行長許智超。圖／長庚醫院提供

合作備忘錄簽署代表：(右)長庚決策委員會名譽主委陳昱瑞、(左)直覺公司亞洲資深副總裁暨總經理葛嵐 Glenn Vavoso。圖／長庚醫院提供

長庚持續引進及發展新的醫學科技研究，維持一流醫療技術和水準

名譽主委陳昱瑞表示，長庚醫療財團法人積極推動機械輔助手術並成立達文西機器人手術中心，主要目的即是培養更多國內外醫師進入機械輔助手術的領域，奠定醫師手術技能厚實的基礎。透過全面發展多種科別微創手術的應用，盼能創造機器手臂手術的新標竿造福更多病患。長庚醫療體系醫院目前已經執行超過1萬例手術，這個里程碑代表長庚醫療體系在外科手術發展過程與時俱進，並且持續追求改善目標，希望達到回饋社會與永續經營的願景。我們期盼與直覺公司的進一步合作，結合高階臨床醫療技術以及創新醫材設備的發展，藉以精進手術技術，為嘉惠更多病患以及提高病患術後生活品質而努力。

直覺台灣分公司副總裁暨總經理楊繼盛也指出，截至2022年底，全球透過達文西手術系統執行的手術已超過1,200萬例，經由外科醫師證實發表超過3萬4000篇同儕審查學術期刊的研究論文，達文西手術系統已經被視為許多外科醫師執行微創手術的首選之一。長庚醫療財團法人擁有優良傳統及強大的醫療團隊、是深受國人信賴的醫學中心，直覺公司很榮幸有機會與長庚醫療財團法人合作，將台灣優秀的醫療人才及技術進一步推展到國際舞台。

長庚醫院達文西手術突破萬例 同時具有達文西手術系統訓練中心之醫院

長庚醫院自2006年林囗院區引進達文西機械手臂微創手術系統，開始執行達文西機械手臂輔助手術，起初由泌尿科單一專科執行手術，經過多年來和長庚其他院區攜手投入、創新與推廣下，長庚醫院已共完成超過萬例的達文西手術，手術領域涵蓋大腸直腸外科，泌尿外科、耳鼻喉科、婦產科、心臟外科和胸腔外科等，更全面發展多種科別微創手術的應用，創造機器手臂手術的新標竿，造福更多病患。

2020年12月長庚醫療體系再與直覺公司簽署合作設立長庚機器人手術訓練中心，迄今已完成國內外超過300場訓練課程，為醫學專業人員提供關於機械輔助微創技術和臨床技能的高品質訓練，強化台灣的外科醫師和手術團隊的技術實力，並為病患提供更安全、有效的治療選擇。

名譽主委陳昱瑞表示，本次簽署進一步的合作共同目標，是推進台灣微創醫療的未來，包括未來智慧創新，建置數位化醫療新科技，通過整合先進的數位技術和中樞平台，優化手術效率，提高病患的治療體驗，並實現更高的精確度和可控性。在開拓微創手術醫療新科技的應用方面，雙方合作使更多病患能夠受益於機械輔助微創手術的優勢，同時導入並優化醫院的機械輔助手術系統運作流程，提高醫院的運作效率，增加病患就診可及性，將此成功經驗分享給台灣醫界。除此之外，還將共同推進微創手術與微創醫療的創新研究，目的也是在優化微創手術的效果，促進手術安全、縮短康復時間，並改善病患的生活質量，讓病患盡速回歸正常生活。

合作共同目標在推進台灣微創醫療的未來

名譽主委陳昱瑞指出，「長庚醫療體系至今也在進行多項單孔手術臨床試驗，希望這些合作帶動台灣醫界更多臨床研究以探索微創手術在各種醫學領域中的應用，為未來的醫療進步提供寶貴的數據支持。

合作成立亞洲常設型大體達文西手術及替代組織觸覺模擬機之訓練中心

長庚醫療財團法人目前在台灣除了有一個與直覺公司合作的達文西手術系統訓練中心，另外還有四個跨科別的直覺公司認證的達文西手術臨床觀摩中心。名譽主委陳昱瑞表示，雙方並將合作成立亞洲常設型大體達文西手術及替代組織觸覺模擬機之訓練中心，促進醫療團隊臨床專業知識交流與經驗分享，並擴展多樣化且跨國的培訓組合，展開專業醫護人員支援不同專業醫護人員的學習歷程。