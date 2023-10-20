春燕現蹤！魏哲家唱旺2024

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晶圓代工龍頭台積電19日召開法說會，在匯兌收益及3奈米先進製程助攻下，第三季每股稅後純益（EPS）8.14元，創今年新高。總裁魏哲家釋出2024年景氣春燕的訊號，強調智慧型手機與個人電腦已見到需求穩定的「早期跡象」，今年財測目標與資本支出維持不變，2024年將有健康的成長動能。

台積電法說會報喜，19日台積電ADR早盤跳空開高，漲幅逾5.6％。法人表示，台積電第三季先進製程占比逼近六成，較前二季的51％及53％大幅攀升，擺脫紅海威脅。

隨邊緣AI滲透率提升，客戶傾向轉進先進製程，魏哲家說，包含手機、PC等邊緣設備，為整合AI功能，Die size（裸晶尺寸）會快速放大，該趨勢發展，將帶動矽含量之提升。

受到蘋果新機拉貨帶動，先進製程第三季銷售金額占比，已較上季大增6個百分點、達59％，3奈米、5奈米及7奈米營收占達6％、37％及16％。法人分析，目前3奈米僅有蘋果一家客戶，未來包括高通、聯發科都將投片，先進製程比重將提升，此為台積電成長動能積極訊號，顯現擺脫成熟製程波動影響。

魏哲家指出，第三季客戶對庫存控制維持謹慎看法，然已有急單湧現，特別是在手機／PC出現早期復甦跡象；另第四季AI需求仍然強勁，從台積電角度來看，供應上仍有瓶頸，努力增加供給以滿足客戶。

魏哲家談到全球布局時強調，美國建廠逐漸克服挑戰，基建、水電及設備，皆較之前順利，預估2025年上半年便能順利開出4奈米，一旦投入生產品質可與台灣一致。日本熊本廠已招募約800人，本月開始移入設備，明年投入量產，熊本二廠則仍評估之中。魏哲家說，美國禁令讓部分產品無法出貨至大陸，公司仍在評估之中；但短期影響不大且在可控範圍之內，台積電不諱言，未來要檢附更多資料，並對客戶更加嚴謹盡職調查，恐增加作業流程。

台積電第三季財報大致符合市場預期，受惠匯率加持、3奈米產能爬坡順暢，單季合併營收達5,467.3億元，季增13.7％、年減10.8％，毛利率54.3％，EPS 8.14元；存貨周轉天數為96天，較上季減少3天。台積電預估，第四季美金營收區間落於188億至196億美元之間，毛利率區間落於51.5％～53.5％。