科技巨頭：全球貿易戰3.0開打

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研華董事長劉克振 圖／本報資料照片

金仁寶集團董事長許勝雄 圖／本報資料照片

和碩董事長童子賢 圖／本報資料照片

美國商務部擴大管制AI晶片銷往大陸，再為半導體市場投下震撼彈。和碩董事長童子賢19日表示，全球貿易戰進入版本3.0，未來極可能還有4.0。台灣有很多科技產品出口，須時時關注貿易戰下造成的局限性。金仁寶集團董事長許勝雄也指出，中美對峙下會有更多政策面限制，對其中一方將造成最大程度的壓力，也局限住成長空間。

工研院19日舉辦第十二屆工研院院士授證典禮，新出爐的新科院士共有四位，包括研華董事長劉克振、台大醫院院長吳明賢、和碩董事長童子賢、明基佳世達董事長陳其宏獲此一殊榮。

童子賢表示，2018年美國總統川普提高關稅引發貿易戰，是1.0版本，拜登禁止半導體等高科技設備出口到大陸、伊朗等國則是2.0版本。如今從台積電高階製程擴展到輝達一般的產品，還有艾司摩爾的EUV（極紫外光微影製程），連很多DUV（深紫外光微影製程）都禁止出口，可謂版本3.0。科技產品在當前世界局勢之下，要不斷關注國際局勢發展、全球貿易、政治、軍事板塊衝撞，會不會帶給台灣某些局限性。

針對台廠被點名替華為子公司蓋廠。童子賢說，美國有能力禁止荷蘭商艾司摩爾的原因是，其中有關鍵技術來自美國國家科學實驗室，20年前就簽下美國政府管制合約，此外，產生準分子雷射高階電漿產生器是由美商供應，一些上游關鍵零件供應多來自美國。許多關鍵科技產品往往是全球合作，但很多關鍵技術發源地來自美國，在此情形下要格外注意有沒有用到美國專利技術。

研華董事長劉克振則指出，研華很多產品銷往大陸，如今大陸也在推「中國芯」，要採用當地晶片，等於是同樣產品要做兩套。研華40年來一直穩定成長，今年遭遇罕見逆風，業績會比較明顯衰退，尤其是大陸市場，明年狀況還有很多變數。針對後續景氣展望，佳世達董事長陳其宏說，以往下半年是傳統旺季，但從今年第三季來看，景氣恢復腳步偏慢，在戰爭、通膨等問題持續下，預期明年景氣會比今年好，但是好的幅度不會太大。

另，金仁寶集團董事長許勝雄於遠見高峰會獲終身成就獎時指出，中美關係隨時會出現新的角力，不僅止於科技戰，兩國的爭霸戰，會戰到一方倒下為止。展望2024年景氣，世界銀行及國際貨幣組織都預期，明年全球的經濟成長難以優於今年。因應地緣政治風險，金仁寶集團進行全球化布局，印度坐擁人口紅利優勢，但投資環境仍有相當大的改善空間，倘若這些條件未臻改善，想要取代中國成為世界工廠恐相當辛苦。