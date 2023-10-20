鮑爾料放小鷹 美2年期債息波段新高

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美國2年期公債殖利率走勢

美國聯準會（Fed）主席鮑爾台北時間20日午夜零時發表貨幣政策演說，分析師預期鮑爾將表達略為偏鷹的立場，但利率維持高檔的時間比預期長。

在此前夕，10年期美國公債殖利率19日逼近5％大關，觸抵4.983％高點，上回越過5％要回溯到2007年。30年期美債殖利率升破5％關口，最高至5.069％，同創2007年以來新高。2年期美債殖利率來到5.242％，徘徊在2006年來新高附近。

美股19日開盤後三大指數微幅走高，台北時間21:50，道指漲0.5％，那指漲0.15％，標指漲0.06％。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）、確定出任Fed副主席的傑佛森（Philip Jefferson）與理事華勒（Christopher Waller）等Fed官員皆主張Fed應暫停升息，權衡陸續出爐數據的影響。華勒強調，在決定接下來利率走向前須停看聽。

繼9月暫停升息後，投資人普遍預期Fed11月例會仍將按兵不動。鮑爾周四演說可能會重申，在11度升息將基準利率調升到5.25％-5.5％的22年新高後，接下來的政策走向要視數據而定。

近來美債殖利率飆升，Evercore ISI副主席古哈（Krishna Guha）預測，鮑爾應會附和副主席傑佛森釋出訊息，即經濟數據雖比預期強勁，但債券殖利率大幅波動致使金融環境緊縮，11月並無做政策回應的急迫性，可採觀望立場。

LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）指出，鮑爾身為央行領導人，須表現冷靜中立，但允許其他Fed官員暢所欲言，「他們還不會宣告戰勝通膨，這正是鮑爾持續發表偏鷹論調的原因。」

（相關新聞見A2）