全球股市黯淡 台股雙利多 一枝獨秀

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台積電法說會前表現強勢，與盤中傳出政府基金再度撥款175億元鎖定台積電加碼，台股19日由跌轉漲收紅K，在全球主要股市表現一枝獨秀。

美國聯準會主席鮑爾談話恐偏鷹，以巴衝突升溫，周三美股四大指數收黑、10年期美債殖利率突破4.9％，拖累19日主要亞股收黑，日韓股市均下跌1.9％，陸股跌1.7％，港股跌2.5％最多。

台股前一日多殺多清洗AI浮額，與傳出政府基金對投信代操再撥款175億元，多頭以台積電法說應有好消息為題材，輔以衛福部釋出60億資金規劃癌症新藥基金，拉升台積電、聯發科、世芯-KY等AI龍頭指標股與生醫族群匯聚買氣，助攻加權指數終場上漲11點或0.07％收16,452點。

櫃買指數更在生醫指數大漲2.19％領軍下，終場上漲0.87％收213.30點，兩大市場逆勢收紅，在全球主要股市最強，惟市場追價意願不足，集中市場成交量再降至2,580億元。

儘管外資19日賣超131.21億元，並鎖定鴻海與台積電各賣超13與11億元最多，但台積電盤後公布第三季雙率超標，法人認為，台積電財報優於期，繼5日勞退撥款175億元之後，再傳政府基金撥款175億元給投信委外代操，兩周內挹注350億元活水全力護台股「三重底」不破；投信終止連二賣轉買超27.8億元，是10月來第二高；自營商雖賣超4.9億元並連五賣，但自營部位終止連三賣轉為買超18.88億元，八大公股銀行亦買超11.33億元，連五買。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台積電法說釋出正向訊息，匯兌收益對第三季每股獲利貢獻估計有0.5元，樂觀估計第三季上公司匯兌收益可觀，上看8,500億元、季增13％，另台股有八大公股銀行加碼、委外代操撥款及投信大買等政策護盤，對第四季台股行情仍看上。