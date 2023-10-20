「一帶一路2.0」的機遇和挑戰

以「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」為主題的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日閉幕，東道主中國國家主席習近平在會中致詞時反對「脫鉤斷鏈」，並宣布八項行動。面對西方國家過去十年頻頻指控「一帶一路」導致參與國跌入「債務陷阱」，階段調整策略的「一帶一路2.0」，值得加以檢視。

中國大陸基於十年的實際成果，所提出的八項行動，主要著重「綠色-創新-互聯」，以及回應西方批評的「建設廉潔之路」；且要同時推進「標誌型工程」和「小而美」的民生專案。兩者並重的宣示，也明確看出「一帶一路2.0」的機遇和轉進，以及「主動論述-功在當下-利在千秋」的雄心與壯志。

大陸自2013年推動「一帶一路」迄今，前兩屆峰會是在大陸經濟國力「順風而起」的時候舉辦。2017年5月14日舉行的第一屆，有29個國家和國際組織代表參加；2019年4月25日登場的第二屆，擴大至40個國家和組織參與。時隔四年舉辦的第三屆，國內外的時空背景已大不相同。除了2018年開啟的美中貿易戰迄未止歇，加上過去三年新冠疫情肆虐、俄烏戰爭添亂，國際經濟形勢直轉急下，還有疫後大陸的經濟復甦不如預期，「逆風而行」的氛圍，似不利於十周年高峰會之舉辦。但即使如此，根據大陸外長王毅在閉幕記者會的說明，本屆有高達151個國家和41個組織代表前往北京赴會，註冊參與者超過萬人，堪稱「萬人盛會」。而親自出席的重量級領袖則包括俄羅斯總統普丁、印尼總統佐科威、匈牙利總理奧班等多人。

「一帶一路」，其來有自。除了是習近平提出的外交大戰略，也是大陸將心比心，以身作則，透過基礎建設帶動經濟發展的示範作用，讓世界各國政府看到，並提供不同於西方的另一種國家發展模式。大陸從落實2008年「中長期鐵路網規劃」，到四萬公里的全國高鐵路網，藉由交通便利的基礎設施舖設，以縮減城鄉差距，發展內陸省份的經濟。這是習近平第一個十年，在硬體建設上的「脫貧」起點之一。

不過，透過高鐵建設，被稱為「基建狂魔」積蓄出來的營建能力，到「一帶一路」鐵路／高鐵、公路、橋梁、水壩／水庫、港埠、醫院、體育館的興建工程，卻也招致歐美國家的批評。其一，這是輸出「多餘-過剩」的產能；其二，更嚴重的指控，則是「一帶一路」透過借款給沿線國家，這些國家一旦陷入「債務陷阱」，就被迫要用本國的天然資源償還。簡言之，西方國家就是認定中國「假興建之名，行掠奪之實」，「透過簽署不透明的協議，運用戰略性債務控制沿線的國家」。

展望下一個十年，國際政經情勢的詭譎多變仍將影響「一帶一路2.0」的發展。首先，美國總統拜登9月在G20峰會強力推出的「印歐經濟走廊」，已經因為10月上旬爆發的「以巴戰爭」而蒙上陰影。原本在美國牽線下，沙烏地阿拉伯與以色列有建交打算，但現已喊卡，而這兩國正是拜登「印歐經濟走廊」在阿拉伯半島最倚賴的國家，兩國未來若交惡，對「印歐經濟走廊」來說，誠可謂出師不利，也削弱其與「一帶一路」分庭抗禮的氣勢。其次，時空環境一直在變，不變的是，地緣政治愈來愈重要，以及美中貿易戰與科技制裁後續的大國博弈。從2016年迄今，美國兩任總統川普和拜登的外交對策雖然南轅北轍，例如川普退出伊朗核協議、退出TPP，不僅沒有增兵中東，還決定自阿富汗撤軍，拜登則是全球廣結盟友，主導北大西洋公約組織、強化推動印太戰略等，但兩人都是採行「抗中」的基調，企圖以海權包圍陸權，遏阻中國東出太平洋。未來美國與盟友的「抗中」決心與團結度，也勢將牽動大國博弈的演變。

所幸中國大陸面對美國聯盟的層層圍堵，產業自我提升與進化的實力已展現在近期華為熱銷的5G新機Mate 60系列，而在對外結盟上，屆滿十周年的「一帶一路」也展開階段轉進、務實升級。從「逢山開路-遇水架橋」，到「互聯互通-綠色發展-科技創新-民間交往-廉潔之路-精準貸款」，按著自己的步調，走自己的路。換言之，從「大而不當」轉型為「小而精緻」的「一帶一路2.0」，是在為下一個十年奠定基石。至於成效如何，仍有待五年或十年後的驗證。