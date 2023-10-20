金控用公積配息 須過五關

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金控想動用資本公積配現金股利將難如登天。在思考一年後，金管會19日預告金控若要動用法定盈餘及資本公積配息，須「過五關」，即配息之後，一是法定盈餘公積仍要逾股本50％，二是維持高資本適足率（如金控要有120％），三是各項提存與準備金符合法定要求，四是雙重槓桿比、負債資產比、財務槓桿度低於115％、15％、105％，第五關即金管會保有最後准駁權。

以今年半年報，14家上市金控前四關全被刷掉，法定盈餘公積只有富邦金控逾股本50％，甚至有10家低於20％，加上銀行局直接明文表示金控是集團風險最終承受者，若任意用公積配發現金股利，將影響風險承擔力，致資本適足率下降。

今年股債波動大，金控帳上有大量股債跌價損失，若年底未分配盈餘彌補不了淨值下的跌價損失，明年再想用公積配息，恐是「不可能的任務」。若明年現金股利再令投資人失望，恐影響股價、股息殖利率，甚至跌出高息ETF基金名單，金融股受衝擊極大。

銀行局公布動用公積配息四大財務條件，一是資本結構，分配後法定盈餘公積須達實收資本額50％，部分金控爭取採用公司法25％。但銀行局認為，一般上市櫃公司用25％，銀行若要用公積配息，法定公積要逾股本75％，金控訂50％是「合理範圍」，調降可能性不大。

二是資本適足率，扣除預發現金股利後須達120％以上，6月底有8家在120％之上；三為財務健全度，金控及子公司最近一次金檢及最近一年財報提列備抵損失、備抵呆帳、各項準備提列達法定規定；四為財務結構及槓桿度，金控最近一年第三季雙重槓桿比率、負債占資產比率及財務槓桿度不僅要低於同業平均，分別不超過115％、15％、105％。6月底負債資產比有6家在15％以下；至8月底雙重槓桿比有7家在115％以下。

針對四大條件沒一家過關，銀行局副局長林志吉強調，金控財務健全攸關社會大眾權益，股利政策應要穩健，且是子公司經營風險最終承受者，應考量公積留存才可維持資本適足及財務結構健全，隨意用公積發給股東現金，將影響風險承擔能力，也導致資本適足率下降。