陸拋售美債 避險資金湧進美元

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今年以來中國持有美債規模

在美債殖利率持續飆高之際，海外債主動向全球關注。美國財政部當地時間18日公布8月國際資本流動報告（TIC）顯示，美國海外第二大債主的中國連續五個月減持美債，當月減持164億美元，連續第4個月減持美債逾百億美元，使持倉規模降低至8,054億美元，創2009年5月以來最低。

海外大債主拋售美債同時，美元卻成市場寵兒。市場整體避險情緒仍未消散，資金持續湧向美元，離岸人民幣19日貶破7.34元關卡，貶逾200點。今年以來，無論在岸、離岸價均已貶約6％。新台幣19日一度貶值近1角，盤中最低觸及32.38元，尾盤央行全力調節阻貶，最後收在32.323元兌1美元、逾二周新低，貶值3.3分，且觀望氣氛趨濃厚，總成交量縮小至11.875億美元。

匯銀主管認為，以巴衝突假設伊朗維持中立不介入，市場不至於有真正恐慌出現，但如捲入衝突，避險情緒勢必大為走升，將使美元續強及石油價格大漲，對能源進口導向的新興市場影響更大，「到時候新台幣一定會大貶」。

美財政部TIC數據顯示，美國第一大債主日本8月增持37億美元美債，連續第三個月增值美債，總持倉數達到1.116兆美元。日本5月曾創下去年10月以來最大月減持規模。

市場分析，中國拋售美債可能是為了支持人民幣，也可能轉向殖利率更高的機構債。道明證券駐紐約的美國利率策略主管Gennadiy Goldberg說，外國投資者仍在買入美債。雖市場擔心外資會撤離，但8月並沒有撤離。令人擔憂的是，投資者可能會在未來幾個月內撤離。