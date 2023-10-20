避險成本居高不下 金控Q4面臨獲利保衛戰

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金融三業對中東曝險

地緣政治風險致資本市場能見度降低，14家上市金控6月底淨值下其他權益是負3,780億元，其中13家金控淨值下金融資產是賠錢的，銀行第四季進入打呆及提存高峰期，壽險避險成本居高不下，獲利全看新台幣臉色，金控第四季面臨獲利保衛戰。

此外，全球通膨衝擊，美債殖利率狂升，金融機構滿手債券現市價多是虧損，股市又回檔整理，第四季能實現資本利得不多，若新台幣匯率又不穩定，金控公司前九月稅後賺的3,394億元恐回吐。壽險最擔憂如去年第四季一樣，新台幣急升，發生匯損倒蝕獲利。六大壽險第二季淨值項下股債券都是未實現評價虧損，到9月底已逾5千億元，美債殖利率飆升，若股市再跌，壽險今年賺的都要先提存特別盈餘公積，補充淨值下未實現損失的缺口，多的才能配股利，加上要接軌增提準備金，壽險子公司可上繳金控的現金股利受限，且要擔心匯率波動造成獲利回吐。

明年配息難度大增

金控半年報顯示，14家上市金控有13家淨值下其他權益是負數，僅第一金控是正數133億元。國泰金6月底淨值下其他權益是負1,406億元，富邦金也負689億元，中信金、開發金也都是負數，14家上市金控6月底其他權益負數高達3,780億元，金控未分配盈餘必須高於股債跌價損失後，有剩餘才能分配現金股利。

金控第四季獲利決定明年是否發得出現金股利，但近期中美科技、以巴衝突，美債殖利率飆新高，第四季股債波動恐讓金控未實現損失擴大，金控同樣要提存未實現部位，影響第四季獲利動能，新台幣近期有升值跡象，加上金管會訂出較嚴苛的公積配息條件，金控明年要配息難度高。