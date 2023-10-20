打破市場下修傳言 台積資本支出 衝先進封裝

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CoWoS先進封裝設備廠

台積電打破市場下修傳言，今年資本支出維持320億美元，並強調約七成投入先進製程技術，且明年CoWoS先進封裝產能將較今年增加逾一倍，市場看好半導體設備廠營運可望受惠，其中先進製程設備供應鏈，包括辛耘、萬潤、均華及弘塑等第四季及明年可望受到拉抬。

■投注於先進製程、封裝

台積電法說會未調降資本支出，仍維持320億美元，打破先前市場下修之傳言。另外，針對資本支出水準，台積電總裁魏哲家強調，將會根據客戶需求進行調整，惟持續投注於先進製程、封裝等，以維持技術領先地位。

法人認為，台積電資本支出，呼應國際EUV大廠ASML指引，中長期先進製程、自主供應鏈趨勢不變，先進設備仍為未來競爭決勝焦點。

■CoWoS產能明年將翻倍

魏哲家指出，台積電致力於擴張CoWoS產能，然而受制設備商產能限制，仍維持前次法說看法，至2024年底翻倍成長，2025產能仍將維持成長趨勢；他提到，CoWoS仍然有非常強勁需求，資本支出也將優先投注先進封裝發展。

■矽光子發展不會缺席

魏哲家提到，台積電在矽光子（Silicon photonics）發展將不會缺席，然目前尚處早期規劃階段；由於光電結合牽涉諸多光電訊號轉換，因此技術上還有許多面向需克服。未來矽光子將是解決能源效率並提高AI運算，實現高頻寬、大數據處理的解方。

設備廠商高層樂看台積電維持資本支出，並進一步指出，以產業特性來說，設備廠今年出貨大約是前一至二年的訂單，但今年CoWoS相關設備廠在接獲訂單後，即使以最快速度拚交貨，也需等待第四季交貨量才可望放大，預期明年度業績才有顯著貢獻。

CoWoS相關設備供應鏈，今年來業績都有明顯加溫之勢，包括辛耘、萬潤及均華前三季營收也都繳出亮麗成績。其中，辛耘9月營收創歷史新高、萬潤也寫12個月新高，而均華晶片挑揀機在台灣市占率逾七成，並同時卡位InFO、CoWoS先進封裝製程，均華、弘塑9月及第三季營收也都有成長表現，在市場需求催促下，預期半導體設備廠第四季營收仍有機會維持佳績。