魏哲家：2奈米技壓對手18A

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台積電19日法說會，市場關注前瞻技術競爭實力。台積電總裁魏哲家強調，2奈米進度樂觀，維持2025年進入量產步調；3奈米家族持續進步，N3E通過認證已達良率目標。他更透露N3P經內部評估，整體功耗表現足以與競爭對手18A（2奈米以下製程）匹敵，甚至享有更好的技術成熟度與成本優勢，因此可以肯定，2奈米（with backside power rail）也將優於競爭對手。

魏哲家補充，HPC、智慧型手機客戶對2奈米抱持高度興趣，預計2025年上半年便能供貨給客戶，並於2026年進入量產；他分析，AI需求著重提升能源效率，所以不只要求製程限縮及表現，客戶也將於早期階段參與，2奈米於晶粒密度與能耗表現，將延續台積的領先地位。

魏哲家指出，3奈米技術家族成員，滿足客戶多樣化需求，其中N3E已經通過認證也達到良率目標。此外包括N3P製程，很快就會問世，相較於N3E能在相同功耗下速度增快5％，同樣速度下功耗亦有5～10％之進步。

台積電第三季業績由3／5奈米需求支撐，抵銷客戶庫存調整之逆風。魏哲家認為，第四季3奈米仍會持續強勁，受惠於AI、HPC需求延續，並且終端客戶將於本季看到健康的庫存水位。

魏哲家持續給予市場信心地說，當技術往先進製程走，挑戰永遠都在，但台積電可以做到，不要懷疑且維持領導地位。他分享，挑戰最大在於成本，例如設備變貴、耗水、耗電，因此即便台積電可以準時推進，最大的挑戰仍是成本。不過，魏哲家也強調，2奈米仍有很多客戶有興趣，甚至比3奈米同期還受歡迎。

魏哲家認為，台積可能會放慢產能、放慢速度，但絕不會放慢技術發展。過去幾年，資本支出投入非常重，但也抓到目前市場主流成長趨勢，隨公司開始豐收，資本支出不若往年陡峭，然並不表示資本支出金額開始下降。