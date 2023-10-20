外資：法說會滿驚喜 台積吹響反攻號角

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台積電第三季法說會落幕，單季毛利率、營業利益率、每股稅後純益（EPS）全面超越市場預期，第四季營收財測也創造驚喜，外資分析師說，搭配台積電股價從年中波段高點回檔迄今，基期並不算高，看好台積電股價法說會後吹響反攻號角。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻於法說會前，提出台積電第四季財測三情境，預測股價可能反應，對照台積電實際提出第四季財測，結果符合基本假設：營收季增10％左右、毛利率介於52％～54％，且產業出現復甦跡象，只是不容易馬上定調何時大舉回溫。就此來看，台積電股價20日正面反應機率高；台積電ADR盤前則上漲逾2％。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，台積電第三季財報優於預期外，其第四季營收財測為季增11％，超越市場預期，很可能是來自3奈米製程走強。更重要的是，台積電第一次對同業英特爾發表評論，評估N3P製程的功耗、效能、面積（PPA），不輸競爭對手，且2奈米製程更會取得領先。

針對市場最在意的產業復甦，台積電釋出基於部分急單湧現，加上PC與智慧機訂單率趨穩，台積電看法有更正面的態勢。摩根士丹利持續看好，2024年上半年可望迎來U型復甦。

摩根大通認為，目前看來，台積電全年營收可能只會衰退高個位數百分點，而非先前財測所示的衰退10％，這有可能促成過去三至四季以來，市場首度上調台積電營運預期，提供台積電股價上攻柴火。

凱基投顧半導體產業分析師劉明龍指出，台積電經營管理階層強調智慧機與PC等終端需求已趨穩，呼應凱基日前提出庫存回補需求已浮現，並將延續至明年第一季看法。凱基投顧認為，台積電獲利下修已結束，預期未來幾個月獲利將向上調整。