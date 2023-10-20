晶片新禁令對策 中企火線掃貨 輝達晶片可能優先輸陸

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AI伺服器市場持續加溫，美、中兩大市場皆供不應求，後市並持續看增。近日隨美方再擴大禁銷中國之HPC／AI晶片清單，研調機構認為，這將促使中國相關業者於緩衝期內加速掃貨，同時也可能促使輝達（NVIDIA）考量將如A800、H800等產品優先挪給中國客戶使用。

美國商務部此波出口管制禁令之更新，將含括輝達已降階之A800、H800及L40S等GPU產品納入其中，研調機構TrendForce預估，中國大型CSP（雲服務供應商）如ByteDance、Baidu、Ali及Tencent等（合稱BBAT），今年將因此對輝達的高階AI伺服器需求量被迫縮減。

但自美方於去年間針對高階晶片和半導體製造設備等產品，納入銷中管制的實體清單以來，中國AI伺服器市場持續增長的態勢並未趨緩。

依IDC最新調查，今年上半年中國含括GPU、AI運算之加速伺服器市場規模，以年增54％、增揚至達31億美元。其中，採用GPU架構的加速伺服器占達92％、達近30億美元的規模，至於採用NPU、ASIC和FPGA等非GPU架構的加速伺服器則以17％年增率、占約8％比重，達2億美元左右。

觀察這一年來美國連續祭出的AI晶片禁令，TrendForce指出，此將促使中國業者在短期積極備貨庫存，而輝達也可能設法把目前緊缺的產能、如H800優先挪銷中國市場，同時AI晶片業者如輝達、超微及英特爾等，亦將規劃符合美國禁令新規定的相關產品需求。

長期下來將加速具規模或技術能力的中國業者發展自主晶片，如阿里巴巴旗下平頭哥發展ASIC、華為投入昇騰系列發展中國在地生態系等。另針對邊緣AI小型模型及推論晶片方面，相對效能需求較低，中國晶片業者如平頭哥、寒武紀等，亦有加快投入的趨勢。

以IDC的數據來看，今年上半年整體中國加速伺服器市場中，採用中國本土AI晶片之品牌出貨量估已占達10％左右。IDC並預期，未來三年中國加速伺服器市場規模，將於2027年時增長至達164億美元。