美科技制裁發酵！輝達RTX4090搶手 仍可繞道香港

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美國科技制裁發酵，晶片禁令標準調整後，輝達大量產品受影響，主打遊戲用的RTX4090顯卡列其中。當前大陸各大電商平台上RTX4090產品幾乎均售罄，線下則出現漲價潮。不過美方新規顯示，香港未來應可繼續販售該產品。

輝達最新公告指出，據美國政府新規定，公司晶片產品如A100、A800、H100、H800、L40、L40S、RTX4090等出口中國等地需要額外許可證。

綜合陸港媒體報導，被廣泛用於高畫質遊戲的消費級產品RTX4090在禁令頒布後快速消失在市面上，輝達大陸旗艦店下架該商品。

不少商家疑似大動作掃購囤貨RTX4090，當前市面上能找到的該產品均大幅漲價，有大陸商家直接將RTX4090定價為人民幣（下同）2萬元以上，市面上甚至出現近5萬元的高價格。

但美國商務部公告有提到，更新出口管制同時還引入豁免措施，將允許出口消費級應用晶片。港媒分析，這代表禁令下個月生效後，RTX4090顯卡仍可以在香港消費市場作為零售商品，不過無法作為商用或生產用途。外界關注大陸市場未來能否遵循此條款，繼續進口RTX4090作為零售用途，但大陸受到的審查或較香港更為嚴苛。

美國更新版晶片禁令在17日公布後，預計在30天後生效。輝達對此表示，鑑於全球對公司產品需求持續旺盛，預計額外出口管制短期不會對公司業績有明顯影響。