黃仁勳密集訪台廠 表態不放棄中國市場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台行程即將進入尾聲，除18日公開出席鴻海科技日活動外，亦與台積電創辦人張忠謀及其夫人餐敘，並密集與主要伺服器供應商，包括廣達、華碩、技嘉、英業達和緯創等高層會面。

黃仁勳19日表態，輝達將遵循美國政府的相關規定，而在與各業者的閉門會議中，他數度強調，將在合規的前提下，盡力降低對客戶的影響，亦不會放棄中國市場。

針對美國商務部祭出出口管制更新條款，多達400多頁的相關規範，黃仁勳在台與伺服器供應商的會談中，坦言目前團隊正加緊研究內容中，同時也將在產品規格進行調整、以符合規範，另輝達將協同台廠夥伴，盡力降低新禁令對現有客戶的影響，

不過，不僅是黃仁勳一個頭兩個大，目前手上握有A800、H800訂單的台廠，在接下來這一個月的可供貨源更是缺上加缺，預期至11月中旬、新禁令開始落實之前，中國客戶將加速搶備A800、H800，或甚至是還沒放量出貨的L40S等產品。

另一方面，輝達是否會調整供貨策略，將A800、H800產品優先供售至中國市場，各台廠業者也正密切關注中。

除了新禁令的衝擊外，黃仁勳與各台廠聚焦的會議主軸，還包括針對下一世代GH200（H200）、GB200（B100）等新品，預計相關專案於明年年中後接續推出。