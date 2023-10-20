三大法人力挺世芯 遭錯殺 ASIC、IP股強彈

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美晶片輸中禁令擴大、AI中箭落馬，惟多數矽智財（IP）業者初判對營運影響甚微，法人指出，儘管明年量產動能恐受影響，然輝達（NVIDIA）可能再推降規產品、美系雲端服務供應商（CSP）擴大自研晶片，大陸也將衝刺AI晶片國產化，ASIC、IP族群有望反向受惠，世芯-KY前日急殺後19日強彈逾6％，M31、力旺等多檔同強。

美國全面防堵AI晶片流入大陸市場，先前傳出台系ASIC業者恐遭到波及，多家指標大廠出面信心喊話，認為該禁令對營運影響偏低，甚至若大陸高階晶片將加速國產化，將有利上游相關台廠受惠，帶動前日遭「無差別下殺」波及的ASIC、IP族群19日報復性反彈，世芯-KY在三大法人聯手買超下勁揚6.56％收2,600元大關，M31、力旺也分別強漲3.66％、2.83％，晶心科、愛普*、凌陽多檔表現強於大盤，且法人全數以銀彈力挺，買超張數介於144～1,087張。

美國擴大半導體先進技術出口禁令，本國法人直指英特爾將成為最大受害者，英特爾為衝刺AI晶片布局，推出專為大陸市場設計的AI加速器Habana Gaudi2降規版晶片，正是由世芯為其處理與投片，也讓世芯被市場點名為本次事件下衝擊較大者。法人分析，世芯2024年Habana Gaudi量產動能雖將略受負面影響，但占比應小於市場所傳的15％～20％，而是僅約落在一成，雖恐導致世芯2024～2025年營收獲利成長力道將較2023年接近倍數成長來得趨緩，但仍看好來自CSP、車用客戶的多元成長動能，可抵禦單一產品線的波動。

第一金投顧董事長陳奕光認為，本次事件就如同「中美科技戰3.0版」，AI鏈下游的伺服器廠因大陸市場受挫，業績恐受影響，但反觀上游的IP、IC設計股，卻可望在大陸晶片發展之路扮演「加速器」，屆時去美化概念股、中概股將有望再獲相關題材照亮前路。