工具機困寒冬 回暖看明年H2

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台灣工具機近六年出口值表現

工具機業景氣差，部分接單慘綠的工具機業者產能利用率只剩2、3成，程泰集團董事長楊德華、東台集團嚴瑞雄及哈伯精密董事長許文憲三位先後任台灣工具機暨零組件公會理事長認為，今年台灣工具機業景氣沒有轉好跡象，最快明年下半年有機會逐漸好轉。

不過許文憲示警，疫情期間，大陸工具機產業鏈逐漸成形，大陸工具機市場需求大，工具機廠及零件業者生產規模都很大，台灣工具機業者很難項背，生產及價格競爭優勢不再。有些台灣工具機業者研擬大陸商務部萬一終止ECFA，打算將大陸市場訂單移轉至大陸生產，或提高大陸廠產能的對策，也未必能搶到訂單。

台灣工具機暨零組件公會曾預期，第四季產業景氣會逐漸回溫，事與願違。大陸疫後經濟成長不如預期，俄烏戰爭引發全球通膨、美國持續升息，中美貿易及科技戰持續，企業放緩投資，連帶影響設備需求。楊德華、嚴瑞雄及許文憲表示，今年工具機產業好轉無望。

許文憲指出，俄烏爆發戰爭，最近又有以巴衝突等不利因素，今年台灣工具機產業景氣好轉無望，等明年第二季再說。問題出在中美爆發貿易戰，美國禁止晶片等半導體產品銷往大陸，美中兩強若沒有談好，即使明年下半年景氣步入復甦循環，也不會像全球金融海嘯過後，出現爆發性成長。

嚴瑞雄依據日本研究機構調查，針對過去20年全球工具機產業景氣分析研判，原本推估這波工具機不景氣谷底落在明年3月底，第二季起慢慢好轉，最近也修正看法。他指出，以往大陸振興經濟都靠政府出手，這次習近平是否出手，還有美國是否持續升息，在在影響工具機產業景氣復甦。他認為，最快明年下半年才有機會好轉。

楊德華指出，日本工具機業者挾日圓兌美元匯率貶至150元，還傳出未來會貶至180元，影響台灣工具機業者接單，有些業者產能利用率只剩2、3成，程泰及亞崴兩工具機廠產能利用率較好也只有7～8成。

日本研究機構預測明年第一季是工具機產業景氣的谷底，明年第二季景氣上來，他估，明年下半年台灣工具機產業景氣有機會好轉。