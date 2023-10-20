程泰、東台切入電動車 看好明年起飛

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工具機業不景氣更要爭氣，兩大集團程泰集團董事長楊德華、東台集團董事長嚴瑞雄兩主帥帶頭搶單，東台更切入航太、電動車及風電等新能源、半導體產業；程泰集團也搶攻電動車市場。楊德華、嚴瑞雄都有信心，明年集團營運不會比今年差。

東台集團整合旗下東台、榮田精機、亞太菁英、譁泰精機、法國PCI-SCEMM、奧地利Anger，以及今年新併購的法國Cerimatec等多家工具機廠資源，訴求智慧及自動化解決方案，搶攻航太、風電等新能源、電動車等產業訂單。

其中，榮田獲鑄件大廠永冠台中港廠大型車床訂單，每台售價2、3億元，加上亞太菁英航太接單也有斬獲，法國PCI-SCEMM、奧地利Anger兩工具機廠，近年也打入歐洲及美國電動車產業設備供應鏈，上半年Anger還轉虧為盈，東台集團目前在手訂單43億元。

東台近年攜手東捷科技，搶攻半導體產業訂單。嚴瑞雄表示，半導體產業推行零件國產化，有些半導體業者找台灣廠商加工零件，增加對台灣工具機需求，將成台灣工具機廠的機會及商機。

楊德華長子楊丞鈞日前不再出任亞崴總經理，改由次子楊尚儒擔綱，楊德華兼任亞崴執行長，親自操盤，從產品研發、採購及業務都做調整，沒利潤的訂單寧可不接。程泰集團主管透露，集團藉由投資宇隆，與電動車產業搭上線，希望打入電動車設備供應鏈體系。

楊德華表示，集團旗下程泰及亞崴兩工具機廠9月參加EMO展，分別接單至少千萬美元，他還要求代理商盡速下單，目前程泰及亞崴在手訂單都回升，看好亞崴明年營運表現優於程泰，明年集團營運有望優於今年。