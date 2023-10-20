預售屋全年交易可望逾8萬戶

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近年全台各月預售屋交易件數

平均地權條例修正7月上路，預售屋買氣未受衝擊，7、8月平均仍有逾7,000件、逾千億元的交易規模，優於去年5月至今年3月間景氣低迷期間。業者預期，在新制上路前一波買氣帶動、新制上路後買氣不墜下，今年前八月交易件數年增6.9％，全年預售屋交易規模有機會超過去年8.2萬戶、1.2兆元的水準。

實價登錄統計，去年第二季以來預售市場轉淡，從每個月逾1萬件萎縮至6,000～7,000件，不過今年第二季以來，因平均地權條例帶動一波上車潮，4、5月每月成交逾9,000件，6月更創下近1.4萬件的近年新高，隨著平均地權條例修正案上路，預售屋交量能並未受到太大影響，今年8月全台預售屋交易件數7,264件，年增23.5％，不過比起今年第二季單月均量，仍減少約3成。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年前八月預售市場交易件數年增6.9％、總銷金額年增11.4％，顯示平均地權條例政策抑制炒房手段，但未打擊自住、長期置產族群，對整體預售市場的影響有限，房市基本面仍有支撐，第四季預售市場若買賣雙方對於房屋價格認知持續拉近，促進交易，今年預售市場甚至有機會比去年表現更佳。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，平均地權條例上路後，預售案非自用比例明顯下滑，反觀地段好、捷運站、重劃區與價格有競爭力的個案，銷售速度較快，不過銷售速度普遍放緩。

逢總統大選年，開發商不會硬拚選前推案，一些預售案順勢等大選不確定因素抵定後才推出，待農曆年後的買盤回流，現已出現明年329的推案，製作模型與興建接待中心的廠商都已滿檔。