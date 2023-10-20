新北公設比逆勢飆 北市高公設淪票房毒藥

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內政部擬出手檢討高公設比問題，讓高公設比預售屋淪為票房毒藥，尤其高房價的台北市。據住展雜誌19日最新統計，台北市預售屋和新成屋建案截至今年9月底，平均公設比較去年下降0.1個百分點，至35.5％；不過，新北市由於小基地個案變多，平均公設比逆勢飆高，達34.1％，年增0.2個百分點，刷新歷史高點。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，近年雙北市建案公設比35％以下，多數消費者可接受，不過若40％以上，因基地面積小，戶數不多且車位空間不足，多面臨室內實際使用空間小、只有機械車位、每戶管理費較高等抗性，銷售表現普遍不佳，顯示小基地高公設比建案，已淪票房毒藥。

最近統計指出，台北市前三季預售案平均公設比為35.5％，未再創高，其中40％以上公設比建案占比下降至3.3％，只有去年的約五成。在少數高公設比新建案中，信義區危老案因基地面積僅45.67坪，公設比達47.8％，為今年北市最高，公設比甚至大於基地坪數。

成采錡表示，台北市高公設比建案數量減少，與市場買氣趨緩、房價及營建成本居高不下有關，新建案總價門檻高，一般自住、換屋族可負擔的產品坪數已經不大，若高公設比壓縮室內實際使用空間，會考慮轉往房價較親民的新北市、桃園。

新北市方面，今年前三季預售新案平均公設比為34.1％，創新高也是首次越過34％關卡。原因之一為市區小規模建案陸續進場，使公設比35％以上建案占比提高至2成。

至於新北市公設比在30％以下，只有4筆，其中最低僅26.5％；平均公設比主要在30％至34.99％，七成五以上建案的公設比低於35％。

成采錡表示，現在房市低總價產品銷況相對穩定，有業者推出公設比僅31％的小宅建案，銷況優於區域平均，顯示市場機制開始淘汰高公設比建案。