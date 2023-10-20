政院四年4千億 因應氣候變遷

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氣候變遷調適行動計畫內容

為降低氣候變遷衝擊，行政院4日核定「氣候變遷調適行動計畫（112-115年）」，將投入經費4,116億元，共計126項工作項目，其中48項是新增調適工作項目。以水資源為例，預計2036年前用水可滿足，整體備援由28％提升至50％。

環境部說，氣候變遷調適行動計畫，將從維生基礎設施、水資源、土地利用、海岸及海洋、能源供給及產業、農業生產及生物多樣性、健康與能力建構等領域著手，由各主政部會依核定內容推動，以確保民眾生命安全與維護國家永續發展。

為健全國家因應氣候變遷的調適能力，環境部去年邀集16個部會，共同檢視歷年調適工作執行情形，並參酌國內外最新氣候變遷科學資訊，提出國家氣候變遷調適行動計畫，該行動計畫在設定固定暖化情境下，建立調適推動架構及跨域整合平台，藉此強化跨部會協調合作。

環境部說，該行動計畫的126項工作項目中，78項屬持續推動性質，48項是新增調適工作項目，主要是針對易受衝擊領域，規劃提升維生基礎設施韌性、確保水資源供需平衡與效能、確保國土安全和強化整合管理、防範海岸災害及確保永續海洋資源、提升能源供給及產業調適能力、確保農業生產及維護生物多樣性及強化醫療衛生及防疫系統、提升健康風險管理等7個面向，藉此提升環境調適能力、強化脆弱族群調適韌性、城鄉地區導入多元調適策略及強化水資源管理等。

環境變遷署署長蔡玲儀補充，財源主要就是各部會編列公務預算。在效益方面，以水資源領域最具體，預計2036年前用水可滿足，整體備援由28％提升至50％，以強化韌性；至於產業面，要建構能源產業氣候風險治理與調適能力，協助能源產業掌握氣候風險，強化能源系統韌性並確保能源供應安全。