去碳不去核 賴清德拚能源二次轉型

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民進黨總統參選人賴清德19日公布「淨零轉型」五大策略，宣示將啟動第二次能源轉型，以電力去碳化為目標，加速發展地熱、氫能、生質能與海洋能等多元新綠能，尤要研擬氫能發展策略，至2030年燃煤發電占比降至2成，再生能源則提高至3成。

至於核能議題，他強調，核電廠除役絕不是意識形態，只是依法行政、順應國際潮流，核四已公投無重啟問題，核一、二、三廠延役否，除核廢及安全疑慮外，要考慮法律、民意及執行可能性。他強調，若未來新技術能解決核廢料及安全問題，相信社會會接受，政府也不排除核能運用可能性。至於他曾提過「緊急時啟用核電」，他私下坦言仍需社會溝通。

賴清德19日提出能源政策願景，將透過第二次能源轉型、數位與綠色的產業雙軸轉型、型塑淨零永續綠生活、政府作為淨零轉型後盾、不遺落任何人的公正轉型等五大策略，達成2050淨零轉型目標。

賴清德表示，他啟動的第二次能源轉型，除光電和風電外，要加速發展地熱、氫能、生質能與海洋能等前瞻綠能。尤其氫能要擬訂發展策略，導入電力、工業製程、運輸載具。

配合再生能源發展，賴清德說，要大力推動儲能設施，透過電力交易平台民間參與，增加民間儲能服務增加誘因，也要強化電網韌性，確保供電穩定，讓半導體與高科技產業的需求得到照顧。

在能源配比方面，2026年綠電完全取代核電，之後逐步取代燃煤、降低燃氣，在2030年實現多元綠能發電占比30％，並將燃煤降至20％，2050年實現電力去碳化。

值得一提的是，賴清德特別提出鼓勵深度節能策略，要從法規、獎勵補助打造節能產業（ESCO），並擴大綠色金融與信保基金，透過新型態授信與還款模式，導引資金投入節能產業與計畫。