台鐵首任董總 政院拍板

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台鐵明年1月公司化，董總座人選終於拍板。交通部長王國材19日證實，行政院已發函同意現任台鐵局長杜微、副局長馮輝昇擔任台鐵公司首任董事長、總經理。

普悠瑪事故和太魯閣號事故後，促使台鐵進行公司化。實際上，原先王國材屬意台鐵公司董事長由現任觀光署長周永暉接任，總經理由杜微出任，消息一出引發台鐵企業工會不滿，認為杜微出身台鐵基層，與工會協商也無溝通障礙，應該讓杜微當董事長。王國材日前受訪時證實，確實一開始希望周永暉去台鐵，但後來覺得觀光署比較適合他。至於馮輝昇，據了解，雖然不是台鐵基層出身，但來台鐵後認真改革，與工會關係良好。

交通部表示，杜微是國立台灣大學政治學系研究所碩士，歷任交通部台鐵局科長、台北運務段段長、運務處副處長、運務處處長、專門委員、副局長、局長等職務。

至於馮輝昇，國立台灣大學土木工程學系碩士，歷任行政院經濟建設委員會技正、簡任技正、國家發展委員會簡任技正、台中市政府交通局副局長、台鐵局副局長等職務。

交通部認為，杜微及馮輝昇具有鐵路相關背景，並具備與工會充足溝通能力，未來將帶領公司，以積極創新及改革思維，帶領台鐵公司締造優質營運能量，提升台鐵公司服務品質及競爭力。

對於最新拍板的人事案，杜微相當低調，據了解，杜微認為不管在甚麼位子，他都會為台鐵努力。馮輝昇受訪時則指出，將力以赴，達成台鐵安全、安心及轉型改革的目標。

對於台鐵公司明年1月1日掛牌，王國材看好土地開發，評估帳面資產8,000億元至少翻5倍達4兆元，預計2027年就能轉虧為盈。