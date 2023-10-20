中華電拚了 祭年薪21個月搶人

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中華電信近年招募人才規模

迎戰「台台併」、「遠亞併」，電信龍頭中華電信19日宣布啟動2024年基層從業人員招募，預計徵聘862名資通訊人才，可視為明年度最大一波人才招募行動，並以業務類職缺起薪43,195元、技術類45,220元起薪，及年薪上看21個月月薪，大舉展開搶人才行動。

台灣大合併台灣之星預定年底完成合併，遠傳合併亞太電信則規畫第四季完成合併，國內電信市場五家競局即將於今年年底正式邁入「新電信三雄」新局，身為國內電信龍頭，中華電信面對新局亦提前布局。

針對這次大規模的徵才行動，中華電信表示，所有員工都將適用「全方位福利措施」，如1.6個月的三節年節獎金、平均2.6個月的績效獎金以及0.4個月的全勤獎金，每年亦根據營運及績效表現，核發企業化特別獎金與員工酬勞，符合請領條件且績效表現特別優異之同仁，以2022年為例全年年薪上看21個月。

而除了原有包括結婚、生育、教育、退休等多重面向的「全方位福利措施」，郭水義接任董事長後，日前亦公開宣布2024年1月1日起全員定額加薪3,000元，並預計於2024年7月起，全員再加發伙食津貼共四大福利提升政策。

郭水義表示，中華電信積極提升人才資本競爭力，除了定額調薪外，在員工持股信託獎勵金、員工晉升條件及員工酬勞分派比率等也都有提升，藉此激勵同仁更有鬥志、齊心協力為公司創造佳績，這次並藉由招募人才行動，號召所有優秀人才加入中華電信，深化該公司在資通訊產業的領先地位。

另中華電信亦設有各項津貼補助與協助措施，從維持員工身心健康的旅遊補助、休假補助、體育活動費、全國各地中華電信會館等，到組建家庭的集團結婚、生育補助、托兒津貼、子女教育補助等，甚至為退休提前作準備的持股信託獎勵金。

工時福利方面，新進人員報到後即依比例享有當年度最多七日的特休假、有薪事／病假及2022年開始首創育兒減少工時，減工不減薪等措施。