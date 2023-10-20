初尋職青年有獎金 最高4.5萬

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勞動部今年7月推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，對於待業三個月以上的15歲至29歲初次尋職青年，提供實體及線上的職涯諮詢、協助履歷撰寫，以及媒合就業等服務，計畫推動至今，已有1萬2,725名符合資格的初次尋職青年報名參加計畫。

在報名參加計畫，協助尋職與就業輔導期間，由勞動部提供參加計畫青年尋職津貼每月5,000元，最高發給1.5萬元；如果在參加計畫90日內找到工作，或找到工作後持續穩定就業，再發給就業獎勵金，合計尋職津貼加上就業獎勵金，最高可發給4.5萬元。

勞動部表示，參加「初次尋職青年穩定就業計畫」的青年，由勞動力發展署提供多元職涯發展與就業服務資源協助做好就業準備，例如各地專屬青年服務據點的「青年職涯發展中心」，提供青年個別化諮詢服務、職場參訪體驗、職涯講座、履歷健檢及模擬面試等活動。

配合青年使用網路習慣，發展署在「台灣就業通」網站建置「Youth職涯就業諮詢平臺」，針對青年所遇到的五大就業議題「探索職涯目標」、「履歷自傳診斷」、「提升面試技巧」、「了解產業趨勢」及「強化職場生存」等，只要線上預約就可由專業職涯顧問提供線上一對一諮詢服務。

勞動部除了協助初次尋職青年就業，對於不是第一次找工作但已失業六個月以上的15-29歲青年，還推動「青年職得好評計畫」，提供青年深度就業諮詢服務，協助盤點工作經歷、就業優勢，並運用職涯履歷表（工作卡）展現個人就業優勢。

青年如果在完成深度就業諮詢後三個月內找到工作，且受僱連續達三個月以上，則可依計畫規定申請尋職就業獎勵金一次發給3萬元。