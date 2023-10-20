癌症新藥基金 明年60億資金上路

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明年要成立的百億規模癌症新藥基金，衛福部長薛瑞元19日表示，基金將由健保總額預算編列，分為暫時性支付與新藥支付，共約60億元，明年可如期上路。

立法院社會福利及衛生環境委員會19日審查《家庭暴力防治法》部分條文修正草案，薛瑞元出席備詢時指出，癌症新藥基金財務來源規劃，明年度先放以健保總額支出，由總額中的暫時性支付預算編列逾20億元、新藥新科技預算編列逾30億元，加計共逾60億元，如此就可讓基金明年如期上路。

不過，薛瑞元也說，由於目前總額談判因付費者代表、醫界代表雙方沒有共識，「所以，現在案子還在我那邊。」衛福部評估、核後，明年新藥就可透過基金給付，他說，其實暫時性支付現在已在進行，有幾項藥品已經核定使用。

對部分癌症新藥納入健保給付，未來審查標準是否會放寬，薛瑞元表示，還要視科學證據，有些癌症新藥進行臨床試驗的個案不多，但是等著用藥的病人卻很多，因此健保署啟動暫時性支付，也就是先提供給付，之後再蒐集資料，確認藥物效益，如果蒐集資料後證實效果不佳，就要退出健保給付範疇。

百億基金主要是比照英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）的癌藥基金模式，籌設規模達100億至120億元，針對新藥及癌藥未完成三期臨床試驗的藥品，比照健保給付方式，做為暫時性支付，二年後再評估是否納入健保或投入市場。

新藥基金是獨立於健保總額之外的經費，來源為公務預算與藥廠投入，廠商可以自行決定是否加入。

由於新藥多在臨床試驗階段，費用都相當昂貴，若能納入基金運作，將可提前透過基金支付，降低病人的醫療成本並提早使用，一旦效果良好，也可提早導入健保給付用藥。