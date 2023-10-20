癌症門診納入理賠 擬朝三方式解套

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健保署日前找金管會保險局開會，提出訴求盼將醫療險保單理賠納入癌症門診給付，保險局正請壽險公會研商可行性，研議是否可朝轉換新保單、批注、附加條款三方式解套。壽險公會19日強調，因健保署所提訴求內容涉及層面甚廣，需要較多時間與壽險業者進行研議，目前已在蒐集業者意見，至今尚無任何決議產生。

壽險公會表示，金管會保險局已將健保署所提包括「現有保單在住院醫療費用理賠面是否可有解套方案」與「請壽險業開發弱體保單」兩大訴求轉知壽險公會。

然因健保署所提訴求內容涉及層面甚廣，壽險公會需要較多時間與業者進行研議，目前已在蒐集業者意見，尚無任何決議產生，也沒有外傳「未住院癌友可望請領2成～3成實支實付險理賠」情事。

保險局官員指出，民眾已投保的住院醫療險，「都要依照原有保單條款來進行」，較有可能的方式是醫療險保單上，採批注或新增附加條款方式，由保戶自行選擇是否要加錢來附加，或是採轉換新保單的方式，讓舊保戶可以加一點錢轉換成可給付門診治療的保單，但因牽涉到精算、損率等，且也牽涉到公平性的問題，不是只有癌症治療有門診治療，有待壽險公會多方評估。

壽險業者認為，因治療癌症的自費藥物太貴，才會有此爭議，但實支實付住院醫療險保障的不只癌症這項疾病，且已銷售的保單須依照保單條款進行，要開放用附加條款來附加，前提是要能開發出這種新型態可附加的保單，但現在沒有新藥的相關數據，且藥物會隨著醫療科技發展快速變化，損率、發生率都很難預估，就算真的開發出來，費率也一定貴得嚇人，不見得一般保戶負擔得起。

衛福部長薛瑞元表示，健保署將會持續和金管會保險局溝通，也會找業者討論兩個面向，一是過去的保單沒有住院不理賠部分，將討論是否有折衷方案；另外是針對未來保單，保險公司在推出新型保單銷售給民眾前，一定要說明清楚，告知保險範圍是什麼。