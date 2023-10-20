癌藥基金、避險需求 10檔生醫股預熱搶先漲

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為增加癌症治療資源與彈性，衛福部健保署成立建立百億規模癌藥基金，約60億元明年可望上路，生技股19日抓準利多提前慶賀，坐擁癌藥題材者也不在少數，主攻癌症治療的基亞漲停領軍，鎖定血癌、胰臟癌用藥的美時、智擎等大漲逾3％，尤其櫃買尖兵全速衝刺，上櫃生技醫療類股指數大漲2.19％、榮登類股漲幅之冠，更推升櫃買指數幾乎以最高點213.3點收市，漲幅0.87％位居主要亞股之冠。

癌藥基金規模達到百億元，明年度規劃基金經費先列在健保總額內，分為暫時性支付與新藥支付，共約60多億元明年就可上路，受惠消息面利多激勵，加上地緣政治風險升溫、市場避險氣氛濃厚，資金大舉轉入生技避風港，生技醫療族群全面歡騰，不只新藥類股，醫材、美妝保健全面啟動，合世、基亞、合一、中天、保瑞、智擎、美時、科妍、軒郁、寶齡富錦均漲逾3％。

檢視上市櫃鎖定癌症用藥的個股，基亞與日商共同開發用以治療局部晚期食道癌新藥OBP-301二期臨床數據達標，證明對局部晚期食道癌有效，股價19日攻堅漲停。

而智擎旗下胰臟癌新藥安能得（ONIVYDE）一線用藥三期臨床試驗去年底完成，預估明年有望上市銷售，未來全球營收可望因此成長1.5～2倍；美時血癌用藥 Lenalidomide銷售況良好，預估2025年前都將是主力產品，後續治療急性白血病的Midostaurin也將於明年與原廠展開專利訴訟。