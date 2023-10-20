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達發蜜月行情受阻 中籤戶哭哭倒賠

達發蜜月行情失靈
達發蜜月行情失靈

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前興櫃股王、聯發科旗下大金雞達發19日掛牌表現出乎市場意外，早盤最低一度下探400元，換算中籤投資人若在最低點砍出，將倒賠近3.5萬元，達發終場也下跌4.6％，蜜月行情受阻，成為近年興櫃股王掛牌首日收黑的罕見現象。

法人則表示，達發掛牌上市時間不佳、遇美國AI晶片禁令升級，掛牌日隨即爆出高達4,878張成交量，沉重賣壓主要來自申購中籤或興櫃持股的投資人，而台積電法說釋出利多，有助達發繼續完成蜜月行情，預估清洗浮額後可望暫逐底續攻。

達發登錄興櫃、掛牌上市兩樣情：2022年6月以每股650元登錄興櫃首日，當天最高曾一度衝上800元新天價，並直取興櫃股王寶座。昨日以承銷價434.84元掛牌上市，最低摜殺8％探至400元，所幸低接買盤進場拉抬，終場跌幅收斂至4.6％收415元；相對大盤雖是小漲11點，但扣除台積電貢獻加權指數近50點之後實際為下跌，偏弱的的盤勢也讓達發蜜月行情首日備受挑戰。

儘管半導體業庫存調整期間拉長、終端需求不振，達發今年上半年營收65.46億元，年減四成，但近月隨庫存逐步恢復正常水位，且積極投入先進技術開發，業績已明顯回溫，9月營收16.41億元，月增39.83％、年增10.45％，締造14個月來高，市場看好待明年景氣回溫後，可望迎來新一輪成長機會。

統一投顧董事長黎方國也指出，IPO新股上市由於籌碼相對穩定，且掛牌初期沒有漲跌幅的限制，容易吸引市場目光，尤其是重量級公司的小金雞，更是人氣指標，若IPO後業績展望良好，後市仍將有望成為市場多頭領頭羊。

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