經濟軟著陸 美元走弱空間有限

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美元指數走勢

自7月以來，美元上漲超過7％，剛進入第四季，美元指數又創年內新高，一度到達107水平。市場對美元在年底前大漲感到意外，主因是聯準會（Fed）對升降息的看法與市場有明顯的差異。假如這個差異一直存在，美元就會不斷被追捧。

近期市場愈來愈多聲音表達美國經濟可望軟著陸的看法，硬著陸的悲觀氣氛開始減少，因為在Fed維持高利率的現在，似乎經濟也仍在成長，並沒有出現市場預期的企業盈利成長大受影響、經濟成長引擎放緩的現象，同時高利率似乎也暫時沒有導致任何經濟危機。

■關注美10年期公債殖利率

突破5％的影響

在這個環境下，作為全球資產和經濟預期的定價指標，10年期美國公債殖利率也節節升高，並已改寫2007年以來新高，到達4.91％，這個態勢下去，突破5％不是難事。

可是，美債殖利率飆升，對經濟真的沒有實質影響嗎？

市場不應忽略的是，硬著陸比軟著陸簡單得多，軟著陸所需要具備條件非常多，這也是為何過去20年，每次都能讓2年期和10年期公債殖利率倒掛重歸正常化的主因，基本都是硬著陸，也就是經濟危機或泡沫爆破的出現。

長債殖利率飆高，雖然代表著美國經濟衰退預期有所回落，但也同時代表美國經濟過熱狀況可能會持續，也意味Fed目前的高利率是否足以壓抑通膨和經濟過熱，仍充滿未知之數。由於這個未知之數，無法得到確認，Fed就難以捨棄鷹派措辭，而利率和殖利率居於高點，便有可能維持更長時間。

長債殖利率和利率居於高點，仍會影響實體經濟，包括資金流動性、企業再投資和融資能力和盈收狀況等，最終依然是影響美股和大類資產包括大宗商品、物價等表現，而殖利率愈是升高，流動性就繼續收緊，經濟硬著陸的機率也就更大。

別忘了，今年3月美國已發生過一輪地區性銀行業危機，未來仍需要警惕銀行流動性風險可能升高，如今美債價格已經更低、殖利率進一步走高，銀行業、企業流動性危機有可能在年底或明年再度出現，恐導致硬著陸。

同時要注意的是，作為具備避險性質的貨幣，美元在經濟危機下容易受到避險資金追捧，就如2020年疫情爆發初期，美元出現爆發性上漲。

■技術上美元

或將挑戰108水平

在Fed貨幣政策和美國經濟數據沒有出現明顯逆轉之前，市場預期Fed降息的時點都偏早，而在經濟過熱狀況維持下，Fed就難有空間逆轉鷹派口風，也更難以透露降息的時點，只是強調會將高利率維持一段時間。

由於美債相對於歐債、英債、日債等，存在不少利差，美元目前沒有明顯走弱的空間，技術上，美元指數的上漲趨勢線維持，上方或將挑戰107.80至108.00區間、109.65水平。一直要到經濟數據逆轉，或Fed釋出降息意向和時間點，美元才有可能轉向。