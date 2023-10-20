從「以巴戰爭」看詐騙行為

當巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發起突襲，以巴戰爭的序幕隨之揭開，我們見證了現代軍事戰略與戰術的多種發展。其中，「飽和攻擊」作為一種戰略手段，起初是一種軍事策略，源於美蘇冷戰時期，在瞬間一點上使防禦方超過負荷而被突穿，從而引起全面崩潰。日後，此策略甚至被引用到各種領域，如網路安全的DDoS攻擊，因此在某種程度上，與我們日常生活中所遭遇的詐騙行為有著驚人的相似性。

■哈瑪斯「飽和攻擊」，

突破以色列「鐵穹防禦」

儘管以色列擁有世界上最先進的「鐵穹防禦」防空系統，然而面對飽和攻擊，仍顯得束手無策。詐騙集團同樣善用類似策略，透過大量的詐騙電話、郵件或消息，使台灣防詐騙系統難以區分真偽，進而成功發生詐騙。這凸顯了一個事實：即使我們擁有再先進的技術或方法，仍然無法完全防範所有威脅。

台灣政府與企業已部署多種反詐騙系統、成立專業機構，並使用先進的人工智慧（AI）工具，如「打詐國家隊」、臺北富邦銀行的「鷹眼識詐聯盟」以及中國信託銀行的「中信神盾機器人」等，它們都致力於主動偵測和打擊詐騙活動，但在詐騙的飽和攻擊下仍然難以完全阻止每一起事件。凸顯出防禦不僅有其技術的局限性，難以確保完全的防範，因此我們更需要更深層的防禦策略與集體防護意識。

■詐騙鋪天蓋地，

防詐必須團結

防詐不只是技術應對，它更多的是一種生活素養，正如以色列人民不僅依賴鐵穹防空系統，還有國民深深的國家認同和「民兵合一」制度，當一個社群或組織成員都具備一定程度的防詐素養時，他們就可以共同識別詐騙行為，並相互提醒和警告。

因此，除了這些主動的防禦措施，提升公眾的防詐素養才是最根本的解決之道，如同蔡總統曾呼籲：「要把自己的辨識能力提高，自己要特別的警覺」。只有當每一個人都具備防詐知識和技能時，才能真正避免成為詐騙的受害者。

從以巴戰爭中我們看見，防禦不僅僅是技術和工具，更是一種集體的力量，台灣面對詐騙的飽和攻擊，我們看到民間自發的反詐騙行動，許多新聞媒體、政府機關和家庭教育也強調如何識別和防範詐騙，這種深層次的社會動員和意識醒覺，也呼應行政院院長陳建仁所說：「防詐如防疫團結才能做好」，面對詐騙，我們應該結合科技與生活素養，形成一個堅不可摧的防禦網，保護自己和身邊的人。