受惠日圓貶日本9月出口創新高

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日圓匯率近半年走勢

日本財務省19日公布9月出口金額創新高，並為三個月來首次出現年增長，主因日圓貶值有利汽車、機械和電子等產品的出口。

9月出口年增4.3％至9.2兆日圓，高於市場預估年增3.1％，並為六個月來最大增幅。9月份日圓兌美元匯率重貶近3％。

運輸設備出口年增21.2％為各項目裡最高增幅。其中汽車和機車各出口大增30.4％和26.9％，抵銷半導體出口年跌8％對整體出口的影響。汽車占整體出口比率達18％

日本的最大出口市場中國，9月出口年跌6.2％，連續十個月下跌，主要受晶片、電子零件和食品等需求疲弱拖累。尤其日本排放福島核廢水而引發中國不滿，包括漁產等食品9月對中國出口年跌58％。

但日本第二大出口市場美國出口年增13％，主要是油電車、礦物、營建機械和機車等帶動。對歐盟、澳洲和印度等出口各年增12.9％、12％和11.4％。

日本9月進口年跌16.3％至10.9兆日圓，跌幅超過市場預估的12.9％，連續六個月下跌，因9月份油價大漲近一成拖累進口需求。

9月貿易順差624.4億日圓為三個月來首次出現順差。市場原先預估4,250億日圓貿易赤字。

雖然9月出口反映海外市場需求增加，但市場擔心中國經濟前景放緩，和10月初爆發以哈衝突讓中東局勢惡化等影響全球需求。

日本截至9月底止2023年上半年度進口額，較去年度同期下滑12.4％至52.96兆日圓，主要是原油、液化天然氣和煤炭等進口下降所致。出口年增1.4％至50.24兆日圓，主要是汽車出口美國增長所帶動。

上半年度貿易赤字2.72兆日圓，雖然連續五年同期呈現赤字，但較去年度同期銳減75％。主要是上半年進口能源價格下降，和日圓兌美元匯率同期累貶約10％刺激出口成長。