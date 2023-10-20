2年前才3% 美房貸利率衝上8%

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美國10年期公債殖利率創16年新高，房貸利率也跟著飆升，18日衝破8％大關，為2000年來頭一遭，連帶使房貸申請量暴跌到近30年新低，顯見陰霾罩頂的美國房市近期仍難見曙光。

根據《每日房貸新聞》（Mortgage News Daily）調查，美國主流房貸30年期固定抵押貸款的平均利率，18日揚升0.08個基點觸抵8％。同一天10年期美債殖利率最高來到4.9％，攀上2007年來最高點，美國房貸利率多跟著10年期美債殖利率走。

此為2000年中以來，該主流房貸利率首度站上8％，改寫23年新高。對苦於房市庫存低、議價空間小，以及融資成本高的潛在購屋者來說，無疑又是一大噩耗。

美國房貸巨頭房地美（Freddie Mac）預定19日公布最新房貸利率數據，房地美指出，上回房貸利率見到8字頭，要追溯到2000年。

2年前美國房貸利率才3％左右，2022年3月聯準會（Fed）啟動升息打通膨後，房貸利率也隨之走揚。而最近房貸利率則是受債市走勢影響被推高，Fed的緊縮循環被認為接近觸頂或已經觸頂。

房貸利率飆不停也連累房貸需求。根據美國抵押貸款銀行家協會（MBA）每周的抵押貸款申請活動指數，在截至10月13日當周，較前周下滑6.9％來到166.9，觸及1995年5月來新低。

其中購屋貸款申請量跌5.6％，創1995年2月來新低；房貸再融資申請大減9.9％，來到今年1月來最低。

MBA代理首席經濟學家卡恩（Joel Kan）表示：「利率走高加上成屋庫存不足打擊購買力之下，購屋活動持續縮手。」

美國商務部18日公布，9月新屋開工月增7.2％，換算成年率為135.8萬戶，但不及市場預估的138萬戶。9月建築許可月減4.4％，換算成年率147.3萬戶，創7月來新低，然優於市場預期的145萬戶。