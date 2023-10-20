美成屋銷售跳水 次貸危機來新低

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美國房貸利率站上8字頭，攀上23年新高，購屋成本沉重令潛在買家怯步，房市買氣跌到谷底，預料今年美國成屋銷售，將慘跌到次貸危機以來新低。

多位經濟學家預測，2023年美國中古屋銷售量，料縮減到至少2011年來最低水位，該年美國人口萎縮，且尚極力從次級房貸風暴中復元。

不動產經紀公司Redfin經濟研究部門主管Chen Zhao估計，今年總成屋銷售量約410萬戶，將創2008年雷曼兄弟倒閉引爆全球金融危機以來新低。

Chen Zhao指出，房貸利率可能盤旋在高檔下，明年房屋銷售明顯回溫的機率渺茫，「我們將有相當長的時間，處在冰河期。」

美國房貸巨頭房地美（Freddie Mac）日前公布，截至10月12日當周的30年期固定抵押貸款利率攀抵7.57％，來到2000年12月來最高水位，自8月來已升0.5個百分點。美國8月房貸利率是近1年來首度跨過7％，當月房屋銷售跌至今年1月來新低。

美國抵押貸款銀行家協會（MBA）數據顯示，9月底房貸申請量減到1995年來最低，預示往後數月的房市買氣仍將低迷。

然美國今年房地產交易急凍，與2000年代初房市泡沫化截然不同。回溯當年美國經濟深陷衰退深淵，數百萬人的房屋淪為法拍屋，但這回房市低迷，歸咎於借貸成本攀升、房價創新高及待售屋庫存有限，房屋銷售放緩情況持續超過1年。

全美不動產經紀人協會（NAR）指出，倘若今年全年成屋銷售量最終不如預期，也就是少於400萬戶，將是1995年以來首度跌破這個水位。

房市交易急劇萎縮，恐對美國總體經濟造成深遠影響，潛在購屋者買房縮手轉為租屋，勢必推高租金價格，美國9月消費者物價指數（CPI）降不下來與住房成本增加有關。若美國房租持續走高，聯準會升息很難劃下句點。