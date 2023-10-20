降價拖累 特斯拉獲利倒退嚕

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特斯拉季度淨利變化

特斯拉不斷降價導致上季（7至9月）淨利銳減44％，且營收、獲利皆不如華爾街預期，是2019年第二季以來首見。特斯拉執行長馬斯克預警，高利率持續衝擊市場需求，使特斯拉不得不壓低價格。此外，電動卡車Cybertruck依舊難產，導致特斯拉股價在19日開盤跳水大跌逾7％。

特斯拉18日盤後公布上季營收年增9％至233.5億美元，但因上季電動車均價4.4萬美元足足較去年同期少了1萬美元，導致上季淨利僅18.5億美元，EPS經調整後只有0.66美元，低於去年同期的1.05美元。

華爾街原先預期上季營收241億美元，EPS經調整後為0.73美元，但實際結果雙雙不如預期。投資人最關心的電動車毛利率也在上季降至16.3％，與去年同期的26.8％相比近乎腰斬。上季整體營業獲利率7.6％，較去年同期的17.2％縮小一半以上。

投資人原先期盼馬斯克會在18日報告Cybertruck最新生產進度，但再次讓投資人失望。雖然特斯拉在X平台發文表示，Cybertruck第一批貨預定11月底交車，但馬斯克坦言Cybertruck在設計上「自掘墳墓」導致難產。他也表示，Cybertruck至少還要等12到18個月，才能為特斯拉創造正面現金流。

舊款電動車降價又缺乏新產品增加營收來源，近來已經有不少股東認為，特斯拉與其降價不如把錢拿去買廣告。馬斯克對此表示，特斯拉已有買廣告，但強調如果消費者買不起特斯拉的電動車，打再多廣告也沒用，暗示特斯拉未來仍將延續降價策略。他表示：「如果利率持續偏高或進一步調升利率，消費者更難買車。」

特斯拉18日重申今年交車量將達到180萬台目標，高於去年的130萬台，但這意味著本季交車量必須超過47.5萬台才能達標。馬斯克先前曾宣稱，未來每年交車量將以平均50％的成長率擴大，但18日改口表示，不太可能永遠維持50％成長率。他說，大環境明顯好轉前，不敢「全力投入」墨西哥廠生產計畫。