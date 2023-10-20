網飛訂閱爆發 大增880萬戶

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網飛（Netflix）公布第三季財報，拜打擊密碼共享政策所賜，帶動用戶增長將近900萬人，增幅10.8％，優於市場預期，並寫下近年新增戶數之最，還宣布擬於美國等市場調漲部分訂閱費。

財報開高，加上釋出即將漲價利多，網飛19日開盤跳空開高，飆漲逾15％至400.61美元。

共同執行長彼得斯（Greg Peters）預期，透過最新的密碼分享限制，未來幾季還會增加更多訂戶，因為有一些借用帳號的族群尚未被該公司鎖定。

PP Foresight分析師指出，第三季的用戶成長見證網飛近期打擊密碼共享的成果，同時展現該公司轉向廣告策略的成長契機。

這家串流媒體巨擘第三季新增880萬訂戶，不但遠超乎分析師預估的增加600萬戶以及去年同期的240萬戶，還創2020年第二季、疫情初期以來最大單季訂戶成長。

在好萊塢罷工令美國許多影片製作停擺之際，網飛證明自身仍能交出亮麗成績單，部分歸因於該公司許多影集與電影都在海外製作，且海外市場如今占新增用戶的大部分。展望本季，網飛預料增加的訂戶數與上季差不多。

網飛調漲價格之舉，反映為了提高獲利表現所做的努力。依照規劃，美國基本方案月費由9.99美元提高到11.99美元，高級方案月費從19.99美元調升至22.99美元，另外英國、法國的部分價格也會上調。

上季營收達85.4億美元，與市場預期的85.2億美元相差不遠，比去年同期的79億美元成長8％，上季淨利勁揚20％至16.8億美元，營益率達22.4％，略高於該公司預估。第三季總訂戶數年增10.8％至2.47億戶，每個地區的用戶數皆呈現增加。

網飛表示，好萊塢編劇與演員罷工行動，導致今年的內容支出減少，投入資金由今年稍早預期的170億美元縮減至約130億美元。網飛預估，今年的自由現金流可能達65億美元，高於之前預測的50億美元。