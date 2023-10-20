東京自駕計程車 2026年上路

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通用汽車及旗下自駕車事業Cruise與本田汽車合作，預定2026年初，在東京推出無人駕駛計程車服務，日後再將服務範圍拓展到日本其他城市。

根據通用等三家公司19日發布的共同聲明，將在明年上半建立合資企業，2026年初將率先在東京都心提供數十台無人計程車試水溫，日後將東京無人計程車隊擴大至500台，最終目標是，在日本各地提供無人計程車載客服務。

本田社長三部敏宏表示：「我們若能滿足東京顧客需求，就能將服務範圍延伸到其他城市。」

近年各大車廠相繼投入電動車戰局，但全自駕車的研發成本昂貴又費時開始令不少業者卻步，反觀通用卻持續擴大投資。去年3月通用從軟體銀行手中買下Cruise剩餘股權後，更加快腳步發展全自駕技術。

通用執行長巴拉（Mary Barra）表示，通用及Cruise立志讓全自駕技術普及市場，並讓所有車主享受新技術在交通安全上帶來的種種優勢。Cruise目前已在舊金山及奧斯汀等美國城市試辦無人計程車載客服務，但過程並不順利。

美國聯邦政府近日宣布對Cruise展開正式調查，原因是Cruise的無人計程車可能威脅行人安全。美國國家高速公路交通安全委員會（NHTSA）表示，Cruise在美國提供的600多台無人計程車在行駛時未採取足夠安全措施來維護行人安全。

Cruise執行長佛特（Kyle Vogt）稍早再次強調，Cruise堅守安全第一的原則。他表示公司正密切配合美國主管機關調查，協助政府了解這項新科技。