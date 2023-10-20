人民幣國際支付比重再創高

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9月各國貨幣國際支付占比

人民幣國際化持續推進，國際支付占比再創新高。環球銀行金融電訊協會（SWIFT）公布最新報告顯示，9月人民幣國際支付占比由8月的3.47％升至3.71％，全球排名維持第五位，僅位列美元、歐元、英鎊和日圓之後。

綜合陸港媒體報導，SWIFT報告顯示，9月歐元、英鎊、日圓的國際支付占比均上升，其中以日圓升幅最大，較8月上升0.52％至4.2％。美元繼7、8月占比創下新高後，9月回落1.45％至46.58％，但仍為歷史相對高位。

報告指出，人民幣支付占比以3.71％再創新高，且人民幣在貿易融資領域的市占率超越歐元排名第二，占比達5.8％，較8月的4.82％明顯擴大。美元則繼續以84.15％的絕對優勢，穩居全球貿易融資最主要貨幣。

網易報導，人民幣國際支付占比於2022年1月首次突破3％，達到3.2％，但於2023年1月一度觸及1.91％的階段低點，隨後一路回升，自2023年7月以來，連續維持在3％以上。

此外，9月人民幣支付價值相比8月上升2.77％，而同期全球支付價值總體下降3.96％。若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣的排名維持在第六，支付價值占比為2.73％。

新華財經引述中國社科院國際金融研究中心主任高海紅指出，美元被頻繁武器化以及隨之產生的「去美元化」進程，將對新的國際貨幣格局形成催化作用。一個更加多元化的國際貨幣體系正在形成，伴隨人民幣國際化的穩定推進，人民幣在多元化的國際貨幣體系中將扮演重要的角色。

中國政府亦持續推進人民幣國際化進程，於2015年10月推出的人民幣跨境支付系統（CIPS）再有進展，中國工商銀行仰光分行投產CIPS直接參與功能，成為緬甸首家CIPS直接參與行。

中國銀行（巴西）於2日為巴西企業辦理人民幣信用證貼現業務，即時兌換為巴西里耳入帳，成為中巴貿易史上首次人民幣計價、人民幣結算、人民幣融資和人民幣直接兌換里耳的全流程閉環作業。