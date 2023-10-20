標普：城投債重組 恐衝擊陸銀2.2兆人民幣

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標普全球最新報告指出，在不利情境中，大陸城投債務重組可能對大陸地方銀行造成人民幣（下同）2.2兆元的資本衝擊，是2022年區域性銀行淨利、約4,630億元的4.7倍。報告還表示，約五分之一區域性銀行資本適足率可能跌至監管要求的8％以下。

在中共中央政治局會議7月提出「制定實施一攬子化債方案」後，近日大陸金融監理部門再發文，指引銀行對存量地方債務進行展期、降息，並發放貸款置換今明兩年到期債券等。

標普報告指出，大陸的區域性銀行，即與大陸某地區有聯繫的銀行，包括城市商業銀行和農村商業銀行，主要在地方一級運營，而不是在全國範圍內運營的18家大型銀行和股份制商業銀行。區域性銀行業規模小於全國同業，截至2022年底，約占商業銀行總資產的30％。

報告指出，無論好壞，大陸區域性銀行都可能會保持與地方政府融資平台的緊密聯繫。這在一定程度上是由於區域銀行與地方政府的密切聯繫，以及貸款機構對支持地方政府政策及其在發展特定地區經濟方面的作用的承諾。地方政府融資平台和區域銀行都致力於實現這些目標，而這些銀行可能會繼續向地方政府融資平台提供貸款，以促進這些目標的實現。

報告表示，地區銀行對地方政府融資平台的貸款曝險高於平均水準。如果地方政府融資平台困境升級，這些銀行的風險可能會蔓延。估計截至2022年底，大陸地區銀行對地方政府融資平台曝險約12兆元，總資產為97兆元。

標普針對不利情境的推演結果，還包括74％的區域性銀行面臨城投債重組壓力、排名前80的區域性銀行的資本適足率將從目前的13.4％下跌至10.5％等。

若導致風險擴大，報告指出，金融穩定對大陸當局來說仍然至關重要，然而，對搖搖欲墜的區域性銀行的支持，旨在遏制系統風險，並不一定會對所有陷入困境的銀行伸出援手。個別銀行仍可能會面臨信用壓力，投資者或將承擔痛苦。