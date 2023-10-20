美圍堵 陸製晶片設備趁勢崛起

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在美國加緊圍堵中國半導體產業的背景下，反令中國晶片設備製造商從中獲益，所取得的國內訂單不斷增加。

今年前八個月，陸產設備的訂單占比已增至接近一半，顯示先前輝達、超微、英特爾等擔憂美方禁令將使其丟失中國市場、轉而令中資同業坐大的擔憂並非憑空想像。

綜合外媒19日報導，拜登政府17日更新晶片出口管制規定，擬阻止輝達等美企向中國出口AI晶片。同日，美國商務部工業與安全局（BIS）還將摩爾線程、壁仞科技等13家中國GPU企業列入實體名單，令全球半導體與AI產業供應鏈的動盪加劇。然而，這或將迫使中國本土AI晶片在壓力下加速取得新突破。

華泰證券近期對中國182個晶片行業的招標案進行分析顯示，今年1～8月，中國晶片代工廠的所有機械設備招標中，本土製造商中標占比為47.25％。尤其7～8月中標占比更達到62％。相較之下，3～4月該比率僅36.3％。這象徵著中國晶片設備行業出現轉折點，反映出中國正加速走上自力更生道路。

路透報導，業內人士透露，在美國實施出口禁令之前，中國最先進的晶片代工廠只使用了少量的本土設備，且只有增加新產能時才會嘗試，「但現在代工廠正在為他們擁有的每台外國設備測試國產製造設備，如果發現國產設備符合需求，業者就會更換所有外國設備」。這種情況讓中微半導體、北方華創等獲得許多訂單。

分析師指出，中國本土設備製造商在蝕刻、清洗等領域的設備生產能力愈來愈強，已能與美企展開全球競爭。此外，中國本土設備的品質提高速度也比預期的要快，或比原先估計的進程提前兩年，「從強勁的營收成長數據可以看出，中國半導體設備領域無疑取得了巨大進步」。

然而，曝光機相關技術仍是中國國產設備無法突破的領域，因為其需要極複雜的光學和製程精度，而中國一直無法採購到製造最先進晶片所需的極紫外線（EUV）微影機，尤其美國現在還聯手荷蘭、日本等盟友，禁止技術成熟的深紫外線（DUV）微影機出口到中國。