靠攏巴西 中國拚玉米去美化

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在中美對峙格局與糧食安全的考量下，中國正在加速推進玉米進口的多元化，以改變過去進口過度集中於美國的局面。隨著中國進口巴西玉米不斷增加下，美國和巴西玉米在中國市場的占比競爭，也將愈加激烈。

日本經濟新聞報導，作為全球風向標的芝加哥期貨市場，其玉米價格在今年8月下旬跌破了每蒲式耳5美元的整數關口，9月中下旬更跌到了4.6美元區間，這是2020年12月以來的最低位。而壓垮芝加哥玉米期貨價格的重要原因之一，就是美國玉米在全球出口市場的占比正在下降。

值得注意的是，作為全球第一大玉米消費國和進口國的中國，正在減少從美國進口玉米。與此同時，因巴西玉米向中國出口激增，導致美國玉米在中國市場的存在感不斷下降。

國際金融資訊公司Refinitiv透過海上運輸船推算的中國進口數據顯示，今年8月，中國對美國玉米的進口量僅為24萬噸，比接近150萬噸的2022年8月大減83％。另一方面，中國在2022年8月並未進口巴西玉米，但今年8月的進口量增加到58萬噸。

再從中國2023年9月的玉米進口量來看，截至28日，巴西產為122萬噸，美國產為7萬噸，差距正明顯擴大。

報導指出，中國轉向巴西採購玉米的原因有兩個，一是隨著豐收，巴西玉米的價格競爭力增強。二是中國為了增強糧食安全所推動的進口國多元化措施，正在對全球玉米市場產生影響。即使到2022年底，中國在玉米進口方面仍幾乎完全依賴美國和烏克蘭，但以中美對立加劇與烏克蘭戰事的長期化為契機，中國開始減少對兩國玉米的依賴性。

專家表示，美國玉米份額的下降與10年前大豆的情況如出一轍。當初隨著中國需求擴大，迅速增加大豆生產的巴西在2012～2013年度後，從美國手中奪走大豆出口首位寶座。預料在玉米領域，美國的份額今後也將持續下降。