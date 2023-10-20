政策成效不彰 陸房價續低迷

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9月大陸城市新建商品住房售價指數

在房企持續爆雷與自救求生消息不斷下，大陸房市暫無起色。今年9月，大陸70個大中城市新建商品住宅價格指數年減0.1％，月減0.2％，年比及月比均連跌三個月。9月份大陸「北上廣深」四大一線城市正式實施「認房不認貸」，多個二線城市也全面取消限購，但房市買氣仍未振作。

綜合外媒報導，大陸統計局19日公布70個大中城市房價，9月一線城市新房價格按月持平、按年漲幅擴大，二三線城市新房價格按月走低、按年則有漲有跌。路透根據測算指出，9月份大陸整體房價年減0.1％，月減0.2％。70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的僅有15個，8月為17個。

對此，大陸統計局城市司高級統計師沈贇表示，今年9月份，大陸「北上廣深」一線城市新建商品住宅銷售價格月增率持平、年增率擴大，二手住宅月增率轉漲、年減幅收窄；二三線城市商品住宅銷售價格月增率下降、年增率有漲有降。

按月比，9月份大陸一線城市新建商品住宅銷售價格由8月的月減0.2％轉為持平，其中，北京和上海月增分別為0.4％和0.5％，廣州和深圳分別月減0.6％和0.5％。若按年比，9月份一線城市新建商品住宅銷售價格年增0.7％，漲幅比8月份擴大0.1個百分點，北京和上海年增分別為2.9％和4.4％，廣州和深圳分別年減1.7％和3.0％。

另在二手房方面，9月份大陸一線城市二手房售價格年減1.4％，跌幅比8月收窄0.2個百分點，其中北京年增1.1％，上海、廣州和深圳年減分別為1.9％、3.8％和1.0％。但從月增率來看，一線城市二手房銷售價格較8月連續四個月下跌後首次轉漲，漲幅為0.2％，北京和上海月增分別為0.7％和0.6％，廣州月減0.7％，深圳持平，顯示房企去庫存開始見效。

報導稱，為活絡房市買氣，大陸一線城市8月底陸續推出「認房不認貸」政策，但9月份成效不如預期。目前各地仍在設法拉抬房市，上海19日傳出優化住房公積金個人住房貸款住房套數認定標準，這使得上海成為大陸首個實行公積金「認房不認貸」一線城市，該政策自10月30日起施行。